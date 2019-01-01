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فيديو.. انتصاران لخدمات خانيونس والهلال في الشاطئية

الأحد 16 يونيو 2019 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. انتصاران لخدمات خانيونس والهلال في الشاطئية


غزة / سما /

فاز فريقا خدمات خانيونس والهلال على الزيتون وخدمات الشاطئ "حامل اللقب" تواليا, ضمن منافسات بطولة الشاطئية, التي تجري على ملعب استراحة الشرطة غرب غزة.

وحقق خدمات خانيونس فوزا غاليا على الزيتون (5-2), ضمن لقاءات المجموعة الأولى.

وسجل خماسية "الذئاب" حسن مخيمر "هدفين", ومحمد أبو ريدة "هدفين", وأحمد أبو شباب, وأحرز هدفي الزيتون شادي مصبح "هدفين".

ورفع الفائز رصيده إلى 3 نقاط في الصدارة, بفارق الأهداف أمام شباب جباليا, بينما بقي رصيد الخاسر دون نقاط في المركز الثالث والأخير, ليودّع المسابقة من الدور الأول.

واكتسح الهلال نظيره خدمات الشاطئ "حامل اللقب" (5-1), لحساب المجموعة الثانية.

ودوّن خماسية الهلال محمد عبيد "هدفين", ومحمد حسان, ويوسف سالم, وفضل قنيطة بالخطأ في مرماه, بينما أحرز هدف حفظ ماء الوجه لـ"البحرية" بلال النجار.

ورفع الهلال رصيده 3 نقاط في المركز الأول مؤقتا, وبقي رصيد الشاطئ دون نقاط في المركز الثالث والأخير مؤقتا.

مباريات الأحد

وتتواصل منافسات المسابقة الأحد, بلقاء اتحاد الشجاعية مع شباب رفح الساعة 5 مساء, وبيت حانون الأهلي مع غزة الرياضي الساعة 5.45 مساء.

#خدمات خانيونس #الهلال #الكرة الشاطئية

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