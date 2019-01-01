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مطالبات باعتماد ملعب غزي لخوض المباريات الدولية

الأحد 16 يونيو 2019 11:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مطالبات باعتماد ملعب غزي لخوض المباريات الدولية


غزة / سما /

طالب المئات من عشاق الرياضة الفلسطينية, اتحاد كرة القدم باعتماد أحد ملاعب قطاع غزة, لاستضافة المنتخبات العربية, بعدما رفض الاحتلال إصدار تصاريح دخول الضفة المحتلة للمنتخب الأولمبي المصري خلال الساعات الماضية.

وأكد عشاق الرياضة الفلسطينية, أن اعتماد أحد ملاعب غزة لخوض المباريات الدولية, سيوفر على اتحاد كرة القدم الكثير من الأمور, خاصة فيما يتعلق بمسألة إقامة اللقاءات الودية ضد العديد من المنتخبات العربية.

ورفض الاحتلال منح الوفد المصري تصاريح دخول الضفة المحتلة, كما سبق له تكرار الأمر مع المنتخب الأردني للناشئين مؤخرا.

يشار إلى أن قطاع غزة يعاني تهميشا واضحا من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, بخصوص انضمام لاعبيه للمنتخب الوطني الأول منذ سنوات, عدا عن حرمان الكثيرين من المشاركات الخارجية.

#المباريات الدولية

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