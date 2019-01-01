  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأحزاب الإسرائيلية تدعو لتشكيل حكومة وحدة وطنية

الأحد 16 يونيو 2019 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأحزاب الإسرائيلية تدعو لتشكيل حكومة وحدة وطنية


القدس المحتلة / سما /

دعا بعض المسؤولين في الأحزاب الإسرائيلية، اليوم الأحد، لإطلاق دعوات لتشكيل حكومة وحدة وطنية في ظل الانقسامات الحادة حول الوضع السياسي والأمني والاقتصادي، وفشل زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة.

ودعا أفيغدور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا، إلى تشكيل حكومة طوارئ وطنية بدون الأحزاب اليمينية المتدينة مثل يهدوت هتوراة وشاس واتحاد أحزاب اليمين المتطرف، كذلك الأحزاب اليسارية مثل ميرتس والعمل والقائمة العربية المشتركة.

ولفت إلى أن حزبه لن يمانع بإقامة حكومة بالشراكة مع الليكود وحزب أزرق- أبيض بدون تلك الأحزاب اليمينية واليسارية، على أن تكون حكومة وطنية ليبرالية وليست حكومة دينية.

واتهم ليبرمان، نتنياهو بأنه يحاول بشكل مصطنع أن يركز النقاش في كل مرة حول من سيتولى رئاسة الوزراء، دون الاهتمام بالقضايا العامة في الحكومة. مشيراً إلى أن إسرائيل تعاني من عجز في الميزانية يزيد عن 50 مليار شيكل، إضافة إلى تحديات أمنية، وأن حزب الليكون وأزرق-أبيض لا يستطيعا تشكيل حكومة في الانتخابات المقبلة، وقد لجأ كل منهما إلى تشكيل حكومة ضيقة مع الأرثوذكس المتطرفين.

من جانبه قال موشيه يعلون أحد زعماء حزب أزرق- أبيض، أن حزبه ممكن أن ينضم إلى حكومة مع الليكود لكن من غير زعامة نتنياهو، لافتاً إلى أن حزبه يرى أنه من الصواب أن يتم تشكيل حكومة وحدة دون رئاسة نتنياهو.

ورأى في دعوة ليبرمان لتشكيل حكومة وحدة وطنية، غير منطقية وأن حزب أزرق - أبيض لن يستبعد أي شخص من أحزاب اليمين.

فيما قال ميكي زوهر عضو الكنيست عن حزب الليكود، إنه في حال كانت نتائج الانتخابات المقبلة مماثلة للأخيرة، فإن نتنياهو لن يتولى تشكيل الحكومة المقبلة.

الأكثر قراءة اليوم

صور: ملكة جمال الفليبين فلسطينية وستسافر إلى فلسطين للبحث عن والدها

الرئيس يبعث برسالة الى حنا ناصر بشأن الانتخابات الفلسطينية وهذا ما جاء فيها

والا: لهذا السبب.. تخوفات إسرائيلية من اندلاع انتفاضة ثالثة بالضفة الغربية

تل ابيب تزعم : يد إيرانية تقف وراء التصعيد الأخير في غزة

فتح: 25 يونيو الجاري سيكون يوم إضراب شامل في الأراضي الفلسطينية

مسؤول عسكري إسرائيلي سابق: نتنياهو يمنع الجيش من "ردع" حماس

أول رئيسة لسلوفاكيا تؤدي اليمين الدستورية

الأخبار الرئيسية

العمادي

العمادي يصل قطاع غزة اليوم حاملا الأموال القطرية وستوزع كالتالي ..

الرئيس عباس

الرئيس معلقاً على رواتب الوزراء السابقين : صححنا الخطأ وعلى كل من أخذ قرشا ليس من حقه أن يُرجعه

ميلادينوف - ارشيف

معاريف: جهود ميلادينوف لم تحرز اي تقدم كبير و التصعيد ليس سوى مسألة وقت

كهرباء غزة -ارشيفية

قطر تبدي استعدادها لإنشاء خط كهرباء جديد لغزة بقيمة 40 مليون شيكل شهريًا

الرئيس عباس ورئيس الشاباك

قناة عبرية تزعم: لقاء سري بين الرئيس عباس و رئيس الشاباك وهذا ما تناوله اللقاء ..