الأحزاب الإسرائيلية تدعو لتشكيل حكومة وحدة وطنية

القدس المحتلة / سما /

دعا بعض المسؤولين في الأحزاب الإسرائيلية، اليوم الأحد، لإطلاق دعوات لتشكيل حكومة وحدة وطنية في ظل الانقسامات الحادة حول الوضع السياسي والأمني والاقتصادي، وفشل زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة.

ودعا أفيغدور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا، إلى تشكيل حكومة طوارئ وطنية بدون الأحزاب اليمينية المتدينة مثل يهدوت هتوراة وشاس واتحاد أحزاب اليمين المتطرف، كذلك الأحزاب اليسارية مثل ميرتس والعمل والقائمة العربية المشتركة.

ولفت إلى أن حزبه لن يمانع بإقامة حكومة بالشراكة مع الليكود وحزب أزرق- أبيض بدون تلك الأحزاب اليمينية واليسارية، على أن تكون حكومة وطنية ليبرالية وليست حكومة دينية.

واتهم ليبرمان، نتنياهو بأنه يحاول بشكل مصطنع أن يركز النقاش في كل مرة حول من سيتولى رئاسة الوزراء، دون الاهتمام بالقضايا العامة في الحكومة. مشيراً إلى أن إسرائيل تعاني من عجز في الميزانية يزيد عن 50 مليار شيكل، إضافة إلى تحديات أمنية، وأن حزب الليكون وأزرق-أبيض لا يستطيعا تشكيل حكومة في الانتخابات المقبلة، وقد لجأ كل منهما إلى تشكيل حكومة ضيقة مع الأرثوذكس المتطرفين.

من جانبه قال موشيه يعلون أحد زعماء حزب أزرق- أبيض، أن حزبه ممكن أن ينضم إلى حكومة مع الليكود لكن من غير زعامة نتنياهو، لافتاً إلى أن حزبه يرى أنه من الصواب أن يتم تشكيل حكومة وحدة دون رئاسة نتنياهو.

ورأى في دعوة ليبرمان لتشكيل حكومة وحدة وطنية، غير منطقية وأن حزب أزرق - أبيض لن يستبعد أي شخص من أحزاب اليمين.

فيما قال ميكي زوهر عضو الكنيست عن حزب الليكود، إنه في حال كانت نتائج الانتخابات المقبلة مماثلة للأخيرة، فإن نتنياهو لن يتولى تشكيل الحكومة المقبلة.