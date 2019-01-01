عائلة جولدين تعارض ادخال الأموال القطرية الى غزة

القدس المحتلة / سما /

هاجمت عائلة الضابط الإسرائيلي الأسير لدى حركة حماس، هدار جولدين، الحكومة الإسرائيلية، في أعقاب التقارير، حول السماح للسفير القطري، بإدخال 30 مليون دولار لقطاع غزة.

وذكرت القناة السابعة العبرية، التي أوردت الخبر، أن عائلة جولدين، احتجت على القرار الإسرائيلي، بالسماح بإدخال دفعة جديدة من الأموال القطرية لقطاع غزة.

ونقلت القناة العبرية، عن والد الضابط هدار، البرفسور سمحا جولدين قوله: "كم مليونا يجب ادخالهم الى قطاع غزة، قبل اعادة الجنود المأسورين لدى حماس بالقطاع".

وأضاف جولدين: "نعارض وبشدة قرار رئيس الوزراء نتنياهو، بالسماح للسفير القطري العمادي، بإدخال دفعة جديدة من الأموال القطرية لقطاع غزة".

وأشارت القناة العبرية، الى أنه من المتوقع، وصول السفير القطري محمد العمادي الى غزة اليوم، ومعه الدفعة الثامنة من الأموال القطرية، بقيمة 30 مليون دولار.