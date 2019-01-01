  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عائلة جولدين تعارض ادخال الأموال القطرية الى غزة

الأحد 16 يونيو 2019 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عائلة جولدين تعارض ادخال الأموال القطرية الى غزة


القدس المحتلة / سما /

هاجمت عائلة الضابط الإسرائيلي الأسير لدى حركة حماس، هدار جولدين، الحكومة الإسرائيلية، في أعقاب التقارير، حول السماح للسفير القطري، بإدخال 30 مليون دولار لقطاع غزة.

وذكرت القناة السابعة العبرية، التي أوردت الخبر، أن عائلة جولدين، احتجت على القرار الإسرائيلي، بالسماح بإدخال دفعة جديدة من الأموال القطرية لقطاع غزة.

ونقلت القناة العبرية، عن والد الضابط هدار، البرفسور سمحا جولدين قوله: "كم مليونا يجب ادخالهم الى قطاع غزة، قبل اعادة الجنود المأسورين لدى حماس بالقطاع".

وأضاف جولدين: "نعارض وبشدة قرار رئيس الوزراء نتنياهو، بالسماح للسفير القطري العمادي، بإدخال دفعة جديدة من الأموال القطرية لقطاع غزة".

وأشارت القناة العبرية، الى أنه من المتوقع، وصول السفير القطري محمد العمادي الى غزة اليوم، ومعه الدفعة الثامنة من الأموال القطرية، بقيمة 30 مليون دولار.

#عائلة جولدين #غزة #المنحة القطرية

الأكثر قراءة اليوم

صور: ملكة جمال الفليبين فلسطينية وستسافر إلى فلسطين للبحث عن والدها

الرئيس يبعث برسالة الى حنا ناصر بشأن الانتخابات الفلسطينية وهذا ما جاء فيها

والا: لهذا السبب.. تخوفات إسرائيلية من اندلاع انتفاضة ثالثة بالضفة الغربية

تل ابيب تزعم : يد إيرانية تقف وراء التصعيد الأخير في غزة

فتح: 25 يونيو الجاري سيكون يوم إضراب شامل في الأراضي الفلسطينية

مسؤول عسكري إسرائيلي سابق: نتنياهو يمنع الجيش من "ردع" حماس

أول رئيسة لسلوفاكيا تؤدي اليمين الدستورية

الأخبار الرئيسية

العمادي

العمادي يصل قطاع غزة اليوم حاملا الأموال القطرية وستوزع كالتالي ..

الرئيس عباس

الرئيس معلقاً على رواتب الوزراء السابقين : صححنا الخطأ وعلى كل من أخذ قرشا ليس من حقه أن يُرجعه

ميلادينوف - ارشيف

معاريف: جهود ميلادينوف لم تحرز اي تقدم كبير و التصعيد ليس سوى مسألة وقت

كهرباء غزة -ارشيفية

قطر تبدي استعدادها لإنشاء خط كهرباء جديد لغزة بقيمة 40 مليون شيكل شهريًا

الرئيس عباس ورئيس الشاباك

قناة عبرية تزعم: لقاء سري بين الرئيس عباس و رئيس الشاباك وهذا ما تناوله اللقاء ..