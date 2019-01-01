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سارة نتنياهو تعترف بالتهم الموجهة لها بملف منازل قساريا

الأحد 16 يونيو 2019 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سارة نتنياهو تعترف بالتهم الموجهة لها بملف منازل قساريا


القدس المحتلة / سما /

أفادت وسائل الإعلام العبرية، ان زوجة رئيس الوزراء نتنياهو، اعترفت بمحكمة الصلح بالقدس، بارتكاب مخالفة قانونية، بملف منازل رئيس الوزراء بقساريا.

وقالت القناة الثانية العبرية، صباح اليوم الأحد، أن سارة  اعترفت في اطار الاتفاق القضائي، بين محاميها والنيابة العامة، بالتهم الموجه لها، في قضية منازل رئيس الوزراء بقساريا.

وأضافت القناة، أن النيابة العامة ستوجه لسارة تهمة استغلال المال العام، بدون نية الخداع، وذلك بسبب قيامها بطلب وجبات طعام جاهزة، بقيمة 175 ألف شيكل، على نفقة الدولة. 

وأشارت القناة العبرية، الى أن زوجة رئيس الوزراء، سارة نتنياهو، ستقوم بدفع تعويض مالي للدولة، قدره 55 ألف شيكل، مقابل عدم التوقيف أو الحبس. 

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