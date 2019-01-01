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القدس: دعوة للاجتماع اليوم لبحث سبل الرد على قرار الاحتلال الاستيلاء على أراض في سلوان

الأحد 16 يونيو 2019 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

دعت لجنة حي وادي الربابة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، عموم المواطنين من سكان البلدة للاجتماع مساء اليوم الأحد، من أجل التباحث حول اتخاذ موقف من الاهالي للرد على قرارات بلدية الاحتلال في القدس بالاستيلاء على أراضي البلدة، والخروج بتوصيات للرد على هذه القرارات.

وجاء في نص الدعوة التي تم تعميمها الليلة الماضية، إن الأمور تسير في مسار تهويد بلدة سلوان بشكل عام، ووادي الربابة بشكل خاص، في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها مدينة القدس بشكل عام، وسلوان بشكل خاص.

ولفتت اللجنة في دعوتها إلى "أن اجراءات بلدية الاحتلال مستمرة في سلب الاراضي وهدم المنازل وفرض غرامات عالية بحجة البناء غير المرخص، والهدف هو تفريغ البلدة من سكانها الأصليين وإحلال مستوطنين مكانهم".

#القدس

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