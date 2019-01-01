اجتماع مرتقب بين يوفنتوس ورايولا من أجل بوجبا ودي ليخت

وكالات / سما /

أفادت تقارير صحفية إيطالية مختلفة أن اجتماعاً مرتقباً سيجمع نائب رئيس نادي يوفنتوس بافل نيدفيد مع وكيل الأعمال مينو رايولا لمناقشة إمكانية التعاقد مع موكليه بول بوجبا، وماتياس دي ليخت هذا الصيف.

وفقًا لـ “لا جازيتا ديلو سبورت”، و “توتوسبورت”، فإن نيدفيد سيجتمع برايولا يوم الأحد حيث سيتم طرح قضيتين للنقاش، الأولى هي المفاوضات الجارية لعودة لاعب خط الوسط الفرنسي بول بوجبا من مانشستر يونايتد.

في الوقت الذي يعتبر فيه ريال مدريد أقوى منافس للسيدة العجوز على الصفقة، فإن المشكلة الرئيسية هي أن مانشستر يونايتد يريد مبلغاً ضخماً يقدر بـ 150 مليون يورو.

وسيحاول يوفنتوس تخفيض السعر من خلال إدخال لاعب آخر في الصفقة مثل باولو ديبالا، دوجلاس كوستا، أو جواو كانسيلو.

وفي الوقت نفسه ، يمثل رايولا أيضًا مدافع أياكس دي ليجت ، الذي يقدر سعره بـ 70 مليون يورو ومرتبط بقوة بالانتقال إلى باريس سان جيرمان، أو برشلونة. وسوف يسأل البيانكونيري ما إذا كان لا يزال هناك فرصة لتقديم عرض لضم الهولندي الدولي الشاب.