  1. الرئيسية
  2. الرياضة

اجتماع مرتقب بين يوفنتوس ورايولا من أجل بوجبا ودي ليخت

الأحد 16 يونيو 2019 11:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اجتماع مرتقب بين يوفنتوس ورايولا من أجل بوجبا ودي ليخت


وكالات / سما /

أفادت تقارير صحفية إيطالية مختلفة أن اجتماعاً مرتقباً سيجمع نائب رئيس نادي يوفنتوس بافل نيدفيد مع وكيل الأعمال مينو رايولا لمناقشة إمكانية التعاقد مع موكليه بول بوجبا، وماتياس دي ليخت هذا الصيف.

وفقًا لـ “لا جازيتا ديلو سبورت”، و “توتوسبورت”، فإن نيدفيد سيجتمع برايولا يوم الأحد حيث سيتم طرح قضيتين للنقاش، الأولى هي المفاوضات الجارية لعودة لاعب خط الوسط الفرنسي بول بوجبا من مانشستر يونايتد.

في الوقت الذي يعتبر فيه ريال مدريد أقوى منافس للسيدة العجوز على الصفقة، فإن المشكلة الرئيسية هي أن مانشستر يونايتد يريد مبلغاً ضخماً يقدر بـ 150 مليون يورو.

وسيحاول يوفنتوس تخفيض السعر من خلال إدخال لاعب آخر في الصفقة مثل باولو ديبالا، دوجلاس كوستا، أو جواو كانسيلو.

وفي الوقت نفسه ، يمثل رايولا أيضًا مدافع أياكس دي ليجت ، الذي يقدر سعره بـ 70 مليون يورو ومرتبط بقوة بالانتقال إلى باريس سان جيرمان، أو برشلونة. وسوف يسأل البيانكونيري ما إذا كان لا يزال هناك فرصة لتقديم عرض لضم الهولندي الدولي الشاب.

#يوفنتوس #رايولا #بوجبا #دي ليخت

الأكثر قراءة اليوم

صور: ملكة جمال الفليبين فلسطينية وستسافر إلى فلسطين للبحث عن والدها

الرئيس يبعث برسالة الى حنا ناصر بشأن الانتخابات الفلسطينية وهذا ما جاء فيها

والا: لهذا السبب.. تخوفات إسرائيلية من اندلاع انتفاضة ثالثة بالضفة الغربية

مشعوذ يقتل فتاة من شمال غرب القدس أثناء "علاجها من السحر"

تل ابيب تزعم : يد إيرانية تقف وراء التصعيد الأخير في غزة

مسؤول عسكري إسرائيلي سابق: نتنياهو يمنع الجيش من "ردع" حماس

فتح: 25 يونيو الجاري سيكون يوم إضراب شامل في الأراضي الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

العمادي

العمادي يصل قطاع غزة اليوم حاملا الأموال القطرية وستوزع كالتالي ..

الرئيس عباس

الرئيس معلقاً على رواتب الوزراء السابقين : صححنا الخطأ وعلى كل من أخذ قرشا ليس من حقه أن يُرجعه

ميلادينوف - ارشيف

معاريف: جهود ميلادينوف لم تحرز اي تقدم كبير و التصعيد ليس سوى مسألة وقت

كهرباء غزة -ارشيفية

قطر تبدي استعدادها لإنشاء خط كهرباء جديد لغزة بقيمة 40 مليون شيكل شهريًا

الرئيس عباس ورئيس الشاباك

قناة عبرية تزعم: لقاء سري بين الرئيس عباس و رئيس الشاباك وهذا ما تناوله اللقاء ..