  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

العمادي يصل قطاع غزة اليوم حاملا الأموال القطرية وستوزع كالتالي ..

الأحد 16 يونيو 2019 11:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العمادي يصل قطاع غزة اليوم حاملا الأموال القطرية وستوزع كالتالي ..


غزة / سما /

ذكرت  مصادر فلسطينية مطلعة، أن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة السفير محمد العمادي سيصل اليوم  الأحد إلى قطاع غزة.

ومن المقرر أن يلتحق العمادي قبل وصوله إلى غزة بالوفد القطري في القدس، الذي يجري مباحثات مع الجانب الإسرائيلي.

وأكدت مصادر فلسطينية مطلعة، امس  السبت، أن تأخر وصول الوفد القطري إلى قطاع غزة، الذي كان مقرراً وصوله الليلة الماضية، يأتي لأسباب تتعلق بالمحادثات التي يجريها مع الجانب الإسرائيلي.

و قالت المصادر، إن الوفد كان من المفترض أن يصل غزة ، لكنه تأخر مرات عدة بسبب المحادثات التي يجريها مع الإسرائيليين حول قضايا تتعلق بإدخال الأموال وخط الكهرباء 161.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أنه "من المتوقع أن يبلغ إجمالي المنحة 25 مليون دولار وسيتم تحويل 10 ملايين دولار منها إلى إسرائيل لشراء الوقود المنقول إلى محطة توليد الكهرباء في مدينة غزة للتشغيل، وسيتم توزيع حوالي 10 ملايين دولار كمنحة نقدية للأسر المحتاجة، مع تلقي كل أسرة 100 دولار، بالإضافة إلى ذلك، سيتم التبرع بمبلغ 5 ملايين دولار نقدًا لمشاريع "النقود مقابل العمل" التابعة للأمم المتحدة، حيث يتم توظيف سكان غزة بشكل مؤقت ويتم دفع الأجور لهم.

وأكد المصدر ان المنحة ستصرف على غرار المنحة السابقة بحيث لا تشمل الموظفين الذين عينتهم حركة حماس خلال حكمها لغزة ويزيد عددهم عن 40 الف.

#العمادي #المنحة القطرية #غزة

الأكثر قراءة اليوم

خطة كوخافي الجديدة لمواجهة حماس.. يريد مئات القتلى يومياً وعدم التنازل مطلقا عن الحرب البرية

صور: ملكة جمال الفليبين فلسطينية وستسافر إلى فلسطين للبحث عن والدها

الرئيس يبعث برسالة الى حنا ناصر بشأن الانتخابات الفلسطينية وهذا ما جاء فيها

والا: لهذا السبب.. تخوفات إسرائيلية من اندلاع انتفاضة ثالثة بالضفة الغربية

مشعوذ يقتل فتاة من شمال غرب القدس أثناء "علاجها من السحر"

تل ابيب تزعم : يد إيرانية تقف وراء التصعيد الأخير في غزة

مسؤول عسكري إسرائيلي سابق: نتنياهو يمنع الجيش من "ردع" حماس

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس

الرئيس معلقاً على رواتب الوزراء السابقين : صححنا الخطأ وعلى كل من أخذ قرشا ليس من حقه أن يُرجعه

ميلادينوف - ارشيف

معاريف: جهود ميلادينوف لم تحرز اي تقدم كبير و التصعيد ليس سوى مسألة وقت

كهرباء غزة -ارشيفية

قطر تبدي استعدادها لإنشاء خط كهرباء جديد لغزة بقيمة 40 مليون شيكل شهريًا

الرئيس عباس ورئيس الشاباك

قناة عبرية تزعم: لقاء سري بين الرئيس عباس و رئيس الشاباك وهذا ما تناوله اللقاء ..

الرئيس

الرئيس يبعث برسالة الى حنا ناصر بشأن الانتخابات الفلسطينية وهذا ما جاء فيها