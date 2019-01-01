العمادي يصل قطاع غزة اليوم حاملا الأموال القطرية وستوزع كالتالي ..

غزة / سما /

ذكرت مصادر فلسطينية مطلعة، أن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة السفير محمد العمادي سيصل اليوم الأحد إلى قطاع غزة.

ومن المقرر أن يلتحق العمادي قبل وصوله إلى غزة بالوفد القطري في القدس، الذي يجري مباحثات مع الجانب الإسرائيلي.

وأكدت مصادر فلسطينية مطلعة، امس السبت، أن تأخر وصول الوفد القطري إلى قطاع غزة، الذي كان مقرراً وصوله الليلة الماضية، يأتي لأسباب تتعلق بالمحادثات التي يجريها مع الجانب الإسرائيلي.

و قالت المصادر، إن الوفد كان من المفترض أن يصل غزة ، لكنه تأخر مرات عدة بسبب المحادثات التي يجريها مع الإسرائيليين حول قضايا تتعلق بإدخال الأموال وخط الكهرباء 161.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أنه "من المتوقع أن يبلغ إجمالي المنحة 25 مليون دولار وسيتم تحويل 10 ملايين دولار منها إلى إسرائيل لشراء الوقود المنقول إلى محطة توليد الكهرباء في مدينة غزة للتشغيل، وسيتم توزيع حوالي 10 ملايين دولار كمنحة نقدية للأسر المحتاجة، مع تلقي كل أسرة 100 دولار، بالإضافة إلى ذلك، سيتم التبرع بمبلغ 5 ملايين دولار نقدًا لمشاريع "النقود مقابل العمل" التابعة للأمم المتحدة، حيث يتم توظيف سكان غزة بشكل مؤقت ويتم دفع الأجور لهم.

وأكد المصدر ان المنحة ستصرف على غرار المنحة السابقة بحيث لا تشمل الموظفين الذين عينتهم حركة حماس خلال حكمها لغزة ويزيد عددهم عن 40 الف.