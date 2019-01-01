  1. الرئيسية
  2. الرياضة

موقف جيسوس وأجويرو من مغادرة مانشستر سيتي هذا الصيف

الأحد 16 يونيو 2019 11:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موقف جيسوس وأجويرو من مغادرة مانشستر سيتي هذا الصيف


وكالات / سما /

تحدث جابرييل جيسوس نجم فريق نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن موقفه وموقف زميله سيرجيو أجويرو من الرحيل عن النادي المانشستراوي هذا الصيف.

ولا يحظى النجم البرازيلي الدولي، الذي يخوض منافسات كوبا أمريكا 2019 في الوقت الحالي مع السليساو بالمكانة الأساسية في تشكيلة المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، الذي يعول على النجم الأرجنتيني، أجويرو ليكون هو قائد خط هجوم السيتيزنس.

إلا أنه يُتوقع أن يقوم الفيلسوف بالمداورة بين الثنائي في هجوم السكاي بلوز في الموسم المقبل، مما يعني عدم رحيل أي من جيسوس أو أجويرو خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وارتبط جيسوس بالرحيل عن ملعب الاتحاد بسبب عدم مشاركته بصفة أساسية مع أزرق مانشستر، بينما صرح أجويرو في السابق أنه سيعود إلى بلده، الأرجنتين واللعب لصفوف إنديبندينتي في مرحلة ما من مسيرته في المستقبل.

جيسوس تحدث إلى صحيفة دايلي ميل البريطانية قائلاً “أعتقد أنه من المستحيل رحيل أجويرو، وأنا أيضاً”.

وأضاف “أجويرو هو أسطورة في النادي. هو الهداف التاريخي. من الواضح أنني كلاعب، دائماً أريد اللعب، ولكني سعيد لتقديم المساعدة وأنا أحترم أجويرو”.

#جيسوس #أجويرو

الأكثر قراءة اليوم

صور: ملكة جمال الفليبين فلسطينية وستسافر إلى فلسطين للبحث عن والدها

الرئيس يبعث برسالة الى حنا ناصر بشأن الانتخابات الفلسطينية وهذا ما جاء فيها

والا: لهذا السبب.. تخوفات إسرائيلية من اندلاع انتفاضة ثالثة بالضفة الغربية

مشعوذ يقتل فتاة من شمال غرب القدس أثناء "علاجها من السحر"

تل ابيب تزعم : يد إيرانية تقف وراء التصعيد الأخير في غزة

مسؤول عسكري إسرائيلي سابق: نتنياهو يمنع الجيش من "ردع" حماس

فتح: 25 يونيو الجاري سيكون يوم إضراب شامل في الأراضي الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

العمادي

العمادي يصل قطاع غزة اليوم حاملا الأموال القطرية وستوزع كالتالي ..

الرئيس عباس

الرئيس معلقاً على رواتب الوزراء السابقين : صححنا الخطأ وعلى كل من أخذ قرشا ليس من حقه أن يُرجعه

ميلادينوف - ارشيف

معاريف: جهود ميلادينوف لم تحرز اي تقدم كبير و التصعيد ليس سوى مسألة وقت

كهرباء غزة -ارشيفية

قطر تبدي استعدادها لإنشاء خط كهرباء جديد لغزة بقيمة 40 مليون شيكل شهريًا

الرئيس عباس ورئيس الشاباك

قناة عبرية تزعم: لقاء سري بين الرئيس عباس و رئيس الشاباك وهذا ما تناوله اللقاء ..