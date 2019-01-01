موقف جيسوس وأجويرو من مغادرة مانشستر سيتي هذا الصيف

وكالات / سما /

تحدث جابرييل جيسوس نجم فريق نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن موقفه وموقف زميله سيرجيو أجويرو من الرحيل عن النادي المانشستراوي هذا الصيف.

ولا يحظى النجم البرازيلي الدولي، الذي يخوض منافسات كوبا أمريكا 2019 في الوقت الحالي مع السليساو بالمكانة الأساسية في تشكيلة المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، الذي يعول على النجم الأرجنتيني، أجويرو ليكون هو قائد خط هجوم السيتيزنس.

إلا أنه يُتوقع أن يقوم الفيلسوف بالمداورة بين الثنائي في هجوم السكاي بلوز في الموسم المقبل، مما يعني عدم رحيل أي من جيسوس أو أجويرو خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وارتبط جيسوس بالرحيل عن ملعب الاتحاد بسبب عدم مشاركته بصفة أساسية مع أزرق مانشستر، بينما صرح أجويرو في السابق أنه سيعود إلى بلده، الأرجنتين واللعب لصفوف إنديبندينتي في مرحلة ما من مسيرته في المستقبل.

جيسوس تحدث إلى صحيفة دايلي ميل البريطانية قائلاً “أعتقد أنه من المستحيل رحيل أجويرو، وأنا أيضاً”.

وأضاف “أجويرو هو أسطورة في النادي. هو الهداف التاريخي. من الواضح أنني كلاعب، دائماً أريد اللعب، ولكني سعيد لتقديم المساعدة وأنا أحترم أجويرو”.