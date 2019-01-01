العاروري: الالتفاف الفلسطيني الموحد سيفشل صفقة القرن وورشة البحرين

غزة / سما /

قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، اليوم الأحد، إن هناك إجماعاً فلسطينياً على رفض صفقة القرن والمشروع الأمريكي لتصفية القضية الفلسطينية لحساب الكيان الصهيوني.

وأضاف العاروري خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري "لدينا قناعة تامة بأن الالتفاف الفلسطيني الموحد حول رفض صفقة القرن سيُفشلها مهما كانت المحاولات والإغراءات لتمريرها".

وعن مباحثات الوفد مع بري، قال العاروري، "إننا بحثنا أيضا موضوع الوجود الفلسطيني في لبنان، وحقهم في أن يكون لديهم حياة كريمة مثل إخوانهم اللبنانيين." مشيراً إلى أن هذا لا يتعارض بحال من الأحوال مع الحق الوطني في العودة إلى فلسطين.

وتابع "متفقون على رفض التوطين الفلسطيني في لبنان، باعتباره عنوانا لتنازلنا عن حقنا التاريخي والوطني في أرضنا وبلدنا فلسطين".

وفيما يتعلق بسلاح الفلسطينيين بالمخيمات اللبنانية، أكد العاروري، "أن هناك التزاما فلسطينيا بأن يكون هذا السلاح رمزا لاستمرار نضالهم وقضيتهم الوطنية، وليس لأي صراعات داخلية، أو لأي استخدامات داخل الساحة اللبنانية".