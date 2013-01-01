  1. الرئيسية
  2. الرياضة

ريبيري: عدم الفوز بالكرة الذهبية هو أكبر ظلم في مسيرتي

الأحد 16 يونيو 2019 10:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ريبيري: عدم الفوز بالكرة الذهبية هو أكبر ظلم في مسيرتي


وكالات / سما /

يعتبر النجم الفرنسي فرانك ريبيري عدم فوزه بالكرة الذهبية في عام 2013 هو أكبر ظلم تعرض له في مسيرته مؤكداً أنه كان أفضل من كريستيانو رونالدو المتوج بالجائزة في ذلك العام، وليونيل ميسي الذي حل ثانياً.

وتم ترشيح فرانك ريبيري الذي أعلن رحيله عن بايرن ميونخ هذا الموسم رفقة كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي في القائمة النهائية بعد مساهمته الكبيرة في تتويج النادي البافاري بثلاثية دوري أبطال أوروبا، والدوري الألماني، وكأس ألمانيا في موسم (2012ـ13).

وقال ريبيري في مقابلة مع صحيفة “ليكيب” الفرنسية:”كانت أكثر من خيبة أمل ، لقد كان أكبر ظلم في مسيرتي..”

ويضيف ريبيري: “ليس فقط بالنسبة لي ، لكن بالنسبة لكثير من الناس. كنت الأفضل في ذلك العام وحصلت على المركز الثالث ، لم يكن هناك ما أحسد عليه ميسي و رونالدو في ذلك العام ، أقول ذلك بأكبر قدر ممكن من التواضع لأنها الحقيقة “.

وحل ريبيري ثالثاً في تصويت الكرة الذهبية بحصوله على 23.36٪ من الأصوات، من ناحية أخرى ، احتل ميسي المركز الثاني في التصويت بحصوله على 24.72٪، وحصل كريستيانو رونالدو الفائز بالجائزة على 27.99٪ من الأصوات.

#ريبيري #الكرة الذهبية

الأكثر قراءة اليوم

صور: ملكة جمال الفليبين فلسطينية وستسافر إلى فلسطين للبحث عن والدها

الرئيس يبعث برسالة الى حنا ناصر بشأن الانتخابات الفلسطينية وهذا ما جاء فيها

والا: لهذا السبب.. تخوفات إسرائيلية من اندلاع انتفاضة ثالثة بالضفة الغربية

مشعوذ يقتل فتاة من شمال غرب القدس أثناء "علاجها من السحر"

تل ابيب تزعم : يد إيرانية تقف وراء التصعيد الأخير في غزة

مسؤول عسكري إسرائيلي سابق: نتنياهو يمنع الجيش من "ردع" حماس

فتح: 25 يونيو الجاري سيكون يوم إضراب شامل في الأراضي الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

العمادي

العمادي يصل قطاع غزة اليوم حاملا الأموال القطرية وستوزع كالتالي ..

الرئيس عباس

الرئيس معلقاً على رواتب الوزراء السابقين : صححنا الخطأ وعلى كل من أخذ قرشا ليس من حقه أن يُرجعه

ميلادينوف - ارشيف

معاريف: جهود ميلادينوف لم تحرز اي تقدم كبير و التصعيد ليس سوى مسألة وقت

كهرباء غزة -ارشيفية

قطر تبدي استعدادها لإنشاء خط كهرباء جديد لغزة بقيمة 40 مليون شيكل شهريًا

الرئيس عباس ورئيس الشاباك

قناة عبرية تزعم: لقاء سري بين الرئيس عباس و رئيس الشاباك وهذا ما تناوله اللقاء ..