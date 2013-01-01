ريبيري: عدم الفوز بالكرة الذهبية هو أكبر ظلم في مسيرتي

وكالات / سما /

يعتبر النجم الفرنسي فرانك ريبيري عدم فوزه بالكرة الذهبية في عام 2013 هو أكبر ظلم تعرض له في مسيرته مؤكداً أنه كان أفضل من كريستيانو رونالدو المتوج بالجائزة في ذلك العام، وليونيل ميسي الذي حل ثانياً.

وتم ترشيح فرانك ريبيري الذي أعلن رحيله عن بايرن ميونخ هذا الموسم رفقة كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي في القائمة النهائية بعد مساهمته الكبيرة في تتويج النادي البافاري بثلاثية دوري أبطال أوروبا، والدوري الألماني، وكأس ألمانيا في موسم (2012ـ13).

وقال ريبيري في مقابلة مع صحيفة “ليكيب” الفرنسية:”كانت أكثر من خيبة أمل ، لقد كان أكبر ظلم في مسيرتي..”

ويضيف ريبيري: “ليس فقط بالنسبة لي ، لكن بالنسبة لكثير من الناس. كنت الأفضل في ذلك العام وحصلت على المركز الثالث ، لم يكن هناك ما أحسد عليه ميسي و رونالدو في ذلك العام ، أقول ذلك بأكبر قدر ممكن من التواضع لأنها الحقيقة “.

وحل ريبيري ثالثاً في تصويت الكرة الذهبية بحصوله على 23.36٪ من الأصوات، من ناحية أخرى ، احتل ميسي المركز الثاني في التصويت بحصوله على 24.72٪، وحصل كريستيانو رونالدو الفائز بالجائزة على 27.99٪ من الأصوات.