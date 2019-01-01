الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من القدس بينهم حارس في الأقصى

القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، 4 مواطنين من أنحاء متفرقة من القدس، وحولتهم الى مراكز تابعة لها للتحقيق معهم.

وأفاد مصادر اعلامية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمود ظاهر سعيد (23 عاما)، بعد مداهمة منزله في بلدة حزما شرق مدينة القدس، كما جرى اعتقال الشاب أحمد خالد أبو الهوى (20 عاما) من منزله في حي الطور بمدينة القدس فجرا، وكذلك عباده نجيب من منزله في البلدة القديمة بالقدس.

وفي السياق اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، حارس المسجد الأقصى خليل الترهوني، بعد مداهمة منزله في شارع الواد بالبلدة القديمة.