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جنرال اسرائيلي سابق : نتنياهو يمنع الجيش من الانتصار على حماس بغزة

الأحد 16 يونيو 2019 10:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جنرال اسرائيلي سابق : نتنياهو يمنع الجيش من الانتصار على حماس بغزة


القدس المحتلة/سما/


اتهم جنرال عسكري إسرائيلي سابق، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه يمنع قادة الجيش الإسرائيلي، من تحقيق "الردع ضد حركة حماس". 

وقال اللواء المتقاعد أهرون زئيفي فركش، القائد السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، أمس السبت: "إنه من الضروري والممكن، تحقيق الردع ضد حماس"، وفق قناة (i24news) الإسرائيلية.

وأوضح أن قائد شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، وقائد هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، يعرفون القيام بذلك، ولكن رئيس الحكومة، يمنعهم لاعتبارات سياسية. 
وبنتقد الكثيرون في اسرائيل نتنياهو لسماحه بنقل الأموال القطرية إلى حركة حماس في غزة، حيث يرى المنتقدون في ذلك "سبيلاً لتعزيز قوة حماس الاقتصادية"، فيما ينفي حزب (الليكود) الذي يتزعّمه نتنياهو، هذه الاتهامات جملةً وتفصيلاً. 

 

 

 

#نتنياهو #جيش الاحتلال #حماس #فركاش

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