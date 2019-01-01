الكابينت ينعقد اليوم تزامنا مع تدريبات إسرائيلية عسكرية واسعة

القدس المحتلة / سما /

أفاد موقع "والا" العبري، أن المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" سينعقد اليوم الأحد، بمدينة القدس.

وقال الموقع العبري، إن اجتماع الكابينت، يأتي على ضوء التوتر الحاصل بالمناطق الشمالية والجنوبية بالبلاد، خصوصا سوريا وقطاع غزة.

وأشار الموقع العبري، الى إن الكابينت سيناقش التطورات الأمنية الأخيرة بالشمال، خصوصا الهجمات بسوريا، والأحداث بقطاع غزة.

كما ذكر الموقع أن الجيش الإسرائيلي سيجري اليوم الأحد، تدريبات عسكرية واسعة،في عدة مناطق .

وقال الموقع العبري، إن التدريبات ستجري بمناطق الجليل، ونهاريا، والجولان، وطبريا، وستستمر حتى يوم الخميس القادم.

ونقل الموقع العبري، عن الناطق باسم الجيش قوله: "سيشعر السكان خلال التدريبات بحركة نشطة للمركبات العسكرية، وسيتم سماع صفارات الإنذار في كافة قواعد الجيش .

وبحسب الموقع، أضاف الناطق: "أن هذه التدريبات تهدف إلى الحفاظ على جهوزية قوات الجيش الإسرائيلي، واستعداداتها".