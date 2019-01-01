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معاريف: جهود ميلادينوف لم تحرز اي تقدم كبير و التصعيد ليس سوى مسألة وقت

الأحد 16 يونيو 2019 09:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
معاريف: جهود ميلادينوف لم تحرز اي تقدم كبير و التصعيد ليس سوى مسألة وقت


القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة معاريف العبرية انه على الرغم من المحاولات المستمرة التي قام بها مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف ، لتهدئة المنطقة، إلا أنه لم يحرز أي تقدم كبير في المفاوضات.

واوضحت الصحيفة ان  مؤسسة جيش الاحتلال تعتقد أن المزيد من التصعيد مع حماس ليس سوى مسألة من الوقت.

من جانبها زعمت كان حدشوت ان السنوار  يعتقدأنه لا يوجد شيء جديد في المحادثات لتعزيز التفاهمات بين غزة و"إسرائيل" من خلال الوسطاء، وأن الطرفين يهدران الوقت.

مصادر في غزة قالت لـ "كان حدشوت" أن السنوار تغيب عن اللقاء بين إسماعيل هنية ومبعوث الأمم المتحدة نيكولاي ملادانوف عمدا - ومصادر أخرى في غزة قالت أنه ليس هناك حاجة لأن يكون هنية والسنوار معا في نفس الجلسة وأن الأمر طبيعي.

#غزة #حماس #ميلادينوف #اسرائيل

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