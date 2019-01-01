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قطر تبدي استعدادها لإنشاء خط كهرباء جديد لغزة بقيمة 40 مليون شيكل شهريًا

الأحد 16 يونيو 2019 08:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قطر تبدي استعدادها لإنشاء خط كهرباء جديد لغزة بقيمة 40 مليون شيكل شهريًا


القدس المحتلة / سما /

ذكرت "ريشت كان" العبرية ان  قطر أبدت استعدادها لتخصيص 40 مليون شيكل شهريًا بدلاً من السلطة الفلسطينية لإنشاء خط كهرباء جديد - 161 .

واوضحت القناة العبرية انه سيتم توصيل الخط بغزة من "إسرائيل" وسيضيف 100 ميجاوات من الكهرباء إلى غزة.

واضافت انه  يتوقع أيضًا أن تتحمل قطر باقي تكاليف المشروع وإكمال 3 كيلومترات من خط الطاقة الجديد وإنشاء بنى تحتية إضافية - المشروع سيدوم حوالي 3 سنوات.

وكانت مصادر فلسطينية مطلعة،اكدت امس السبت، أن تأخر وصول الوفد القطري إلى قطاع غزة، يأتي لأسباب تتعلق بالمحادثات التي يجريها مع الجانب الإسرائيلي.

وبحسب المصادر  فإن الوفد كان من المفترض أن يصل الليلة الماضية، أو صباح اليوم، لكنه تأخر مرات عدة بسبب المحادثات التي يجريها مع الإسرائيليين حول قضايا تتعلق بإدخال الأموال وخط الكهرباء 161.

#كهرباء غزة #قطر #السلطة

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