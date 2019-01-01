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اعتقالات في مداهمات للاحتلال ببيت لحم ورام الله

الأحد 16 يونيو 2019 08:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقالات في مداهمات للاحتلال ببيت لحم ورام الله


رام الله / سما /

اعتقلت قوّات الاحتلال فجر الأحد مواطنين في مداهمات نفّذتها بأنحاء متفرقة من محافظة بيت لحم ورام الله بالضّفة الغربية المحتلة.

ففي بلدة بيت فجّار جنوب بيت لحم، اعتقلت قوّات الاحتلال الشّاب محمود نبيل طقاطقة (18 عاماً) والفتى محمد علي طقاطقة (17 عامًا).

كما سلّمت ذات القوّة العسكرية المواطن أحمد رشيد طقاطقة بلاغ مقابلة لمخابراتها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين أحدهما أسير محرر، من قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر لؤي عبد الرزاق، والشاب كريم صالح التميمي، بعد مداهمة منزليهما.

وأشارت إلى أن مواجهات اندلعت في القرية، أطلق الاحتلال خلالها قنابل الصوت والغاز، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

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