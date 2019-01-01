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نيابة عن الرئيس: السفير اللوح يقلّد الفنان المصري يوسف شعبان النجمة الكبرى من وسام الثقافة

السبت 15 يونيو 2019 10:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
نيابة عن الرئيس: السفير اللوح يقلّد الفنان المصري يوسف شعبان النجمة الكبرى من وسام الثقافة


القاهرة /سما/

نيابة عن الرئيس محمود عباس، قلد سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، اليوم السبت، الفنان المصري القدير يوسف شعبان النجمة الكبرى من وسام الثقافة والعلوم والفنون، في مقر نقابة المهن التمثيلية بالقاهرة.

ونقل السفير اللوح تحيات الرئيس محمود عباس وتقديره وشعبنا الفلسطيني للثقافة والفنون الهادفة، إيماناً بدور القوى الناعمة في الحشد للقضايا العادلة ونصرة القيم الإنسانية في مواجهة كل ما يتجاوز الحقوق والقوانين والقيم.

وأكد، أن فلسطين على مر التاريخ شهدت تضامنا انسانيا، من خلال الثقافة والفن اللذين جسدا القضايا الوطنية الفلسطينية وتاريخ ما تعرض له الشعب الفلسطيني، مشددا على أن اسرائيل لا تكتفي بسرقة الأرض والانسان والمقدرات الطبيعية بل تمادت محاولة سرقة التراث والثقافة الفلسطينية .

وأضاف، أن منح الوسام للفنان الكبير هو تقدير لمسيرة فنية طويلة حافلة بالعطاء والأعمال السينمائية والتلفزيونية الوطنية القيمة، ولمناصرته ودعمه للقضية الفلسطينية التي ظلت في وجدانه وإبداعاته الفنية المرموقة .

بدوره، أعرب الفنان شعبان عن عميق شكره وتقديره واعتزازه بهذه اللفتة الكريمة من الرئيس محمود عباس القائد الوطني الكبير الذي يعرف ويقدر جيدا دور القوى الناعمة في نضالها لأجل حرية شعبه جنبا إلى جنب مع الجهود السياسية والدبلوماسية، مؤكدا اعتزازه بانتمائه وحبه لفلسطين لأنه من الجيل الذي شهد مراحل النضال الفلسطيني وايمانه التام بضرورة عودة كافة الحقوق لأصحابها .

ومن جانبه، أعرب نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي عن سعادته وتقديره لهذا التكريم لأنه بمثابة تكريم للفن والفنانين المصريين وتاريخهم الفني الطويل، خاصة وأنه من قبل الرئيس الفلسطيني الذي يتمتع ببعد نظر ظهر من خلال اهتمامه بالثقافة والفن، وتم تسلم زكي تذكار مقدم من الرئيس إلى نقابة المهن التمثيلية .

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