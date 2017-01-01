الرئيس: القدس وفلسطين ليستا للبيع ويوضح موقفه من استلام اموال المقاصة

رام الله / سما /

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم السبت، بمقر الرئاسة في رام الله وفدا من قيادات وكوادر الشبيبة الفتحاوية في جامعات الوطن، وهنأهم بفوزهم المستحق في انتخابات الجامعات التي جرت خلال الفترة الماضية.

وأطلع الرئيس الوفد على آخر التطورات السياسية، مؤكدا حرص القيادة على التمسك بالثوابت الوطنية معتمدين بذلك على الله وحقنا في اقامة دولتنا المستقلة والتفاف شعبنا حول قيادته.

وشدد الرئيس على أن القدس وفلسطين ليستا للبيع، مؤكدا رفضه لما يسمى "صفقة القرن" وعدم مشاركة فلسطين في الورشة الاقتصادية التي دعت اليها الولايات المتحدة في المنامة.

وأكد الرئيس مواصلة دعم أسر الشهداء والأسرى، مجددا رفض القيادة استقبال أموال المقاصة منقوصة.

وشدد على وحدة شعبنا وأرضنا والتزامنا في الاتفاقيات، خاصة اتفاق القاهرة عام 2017 فيما يتعلق بالمصالحة والذهاب الى انتخابات عامة.

وأشاد الرئيس بالعمل البطولي الذي قام به الشاب الفلسطيني البطل صابر مراد، مؤكدا أهميته كنموذج للتضحية لتعزيز العلاقات اللبنانية والفلسطينية.

وفي نهاية اللقاء، استمع الرئيس لمداخلات عدد من كوادر الشبيبة الذين اكدوا وقوفهم خلف السيد الرئيس ورفضه صفقة القرن والتزامهم بقرارات القيادة الفلسطينية.

وجرى اللقاء بحضور: نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، وعضوا اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن، وحسين الشيخ، كما ألقى رئيس الوزراء محمد اشتية كلمة في نهاية اللقاء.