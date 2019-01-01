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مصادر مطلعة: العمادي يصل قطاع غزة غداً

السبت 15 يونيو 2019 09:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر مطلعة: العمادي يصل قطاع غزة غداً


غزة / سما/

 ذكرت صحيفة القدس المحلية نقلا مصادر فلسطينية مطلعة، اليوم السبت، أن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة السفير محمد العمادي سيصل غداً الأحد إلى قطاع غزة.

ومن المقرر أن يلتحق العمادي قبل وصوله إلى غزة بالوفد القطري في القدس، الذي يجري مباحثات مع الجانب الإسرائيلي.

وأكدت مصادر فلسطينية مطلعة، اليوم السبت، أن تأخر وصول الوفد القطري إلى قطاع غزة، الذي كان مقرراً وصوله الليلة الماضية، يأتي لأسباب تتعلق بالمحادثات التي يجريها مع الجانب الإسرائيلي.

ووفقا لصحيفة القدس، قالت المصادر، إن الوفد كان من المفترض أن يصل غزة الليلة الماضية، أو صباح اليوم، لكنه تأخر مرات عدة بسبب المحادثات التي يجريها مع الإسرائيليين حول قضايا تتعلق بإدخال الأموال وخط الكهرباء 161.

وأشارت المصادر إلى أن الوفد يضم خالد الحردان نائب رئيس لجنة الإعمار القطرية ومسؤول في صندوق التنمية القطري، لافتة إلى أن الوفد كان من المتوقع وصوله إلى غزة للقاء قيادة حركة حماس ووضعها في صورة التطورات الأخيرة لجهود تثبيت وتنفيذ تفاهمات الهدوء.

ويبدو أن الإجازة الأسبوعية لدى الإسرائيليين كانت أحد الأسباب التي تسببت أيضاً بتأجيل الزيارة للقطاع.

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