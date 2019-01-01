بكين: احياء اليوم الوطني لفلسطين في المعرض الدولي "اكسبو" البستنة الشجرية

بكين /سما/

أحيت دولة فلسطين، اليوم السبت، فعاليات اليوم الوطني لفلسطين في المعرض الدولي "اكسبو" البستنة الشجرية - بكين 2019.

وترأس وزير الزراعة رياض عطاري الوفود الوطنية والعربية والدولية التي تشارك في فعاليات هذا اليوم، وبمشاركة سفير فلسطين لدى جمهورية الصين فريز مهداوي، و كيل وزارة الزراعة عبد الله لحلوح، وممثلين عن الوزارات ذات العلاقة واتحاد الفلاحين الفلسطيني، ومركز التجارة الفلسطيني (بالتريد)، ووفد من رجال الاعمال العاملين في القطاع الزراعي والجالية الفلسطينية في بكين، اضافة الى الوفود الدبلوماسية والشعبية الفلسطينية المشاركة في احياء اليوم الوطني.

وتشارك فلسطين في هذا المعرض، من خلال حديقة تقدم الزراعة الفلسطينية بتاريخها وارتباطها بالثقافة والحق الوطني والتاريخي مركزة على أسوار القدس الشريف عاصمة دولة فلسطين، وقبة الصخرة المشرفة وكنائس بيت لحم وقصور اريحا وبحر غزة ومعالم الوطن الحاضرة عبر الازمنة، وبأشجار الزيتون والتين والعنب والنخيل وغيرها من أشجار فلسطين التي تشكل رمزاً لارتباط الفلسطيني بأرضه.

وقادت وزارة الزراعة الجهود نحو مشاركة ناجحة تليق بفلسطين، من خلال لجنة وطنية تضم كلا من: وزارة الاقتصاد الوطني، ووزارة الخارجية، ووزارة الثقافة، ووزارة السياحة، ومركز التجارة الفلسطيني (بالتريد) واتحاد الفلاحين الفلسطيني، واللجان الداعمة والمؤلفة من قبل طواقم الوزارة.

وأحيت فرقة الاستقلال العروض الفنية الشعبية لهذا الحدث الكبير، بحضور عدد من السفراء والوزراء والوفود الرسمية لعدد من دول العالم.