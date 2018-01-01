الرئيس يبعث برسالة الى حنا ناصر بشأن الانتخابات الفلسطينية وهذا ما جاء فيها

رام الله / سما /

وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رسالة إلى رئيس لجنة الانتخابات العامة حنا ناصر، لتزويد سيادته بآخر تطورات التحضير للانتخابات العامة، وذلك التزاماً بقرار المحكمة الدستورية العليا، خاصة الفقرة التي تدعو رئيس دولة فلسطين الى اعلان اجراء الانتخابات العامة خلال ستة أشهر من تاريخ نشر القرار رقم 10 لسنة 2018 في الجريدة الرسمية.

وجاء في رسالة الرئيس: "عطفاً على توجيهاتنا السابقة لكم، وحرصاً منا على العودة الى الحياة الديمقراطية في أقرب وقت ممكن، فإننا نأمل منكم، وبالسرعة الممكنة، تزويدنا بآخر ما اتخذتموه من اجراءات في اطار التحضير للانتخابات العامة في الأراضي الفلسطينية كافة، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، ومدى الجهوزية التي وصلتم اليها حتى تاريخه، وذلك ليكون بمقدورنا الدعوة للانتخابات العامة في الاطار الزمني التي حددته المحكمة الدستورية العليا حسب الأصول".