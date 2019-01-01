  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيس يمنح الشاعر والأديب أمجد ناصر وسام الثقافة والعلوم والفنون

السبت 15 يونيو 2019 08:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يمنح الشاعر والأديب أمجد ناصر وسام الثقافة والعلوم والفنون


عمان /سما/

منح رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الشاعر والأديب أمجد ناصر، وسام الثقافة والعلوم والفنون فئة الابداع، تقديرا وعرفانا لدوره في إغناء الثقافة الفلسطينية والاردنية والعربية .

وسلم وزير الثقافة عاطف أبو سيف نيابة عن الرئيس، مساء اليوم السبت في العاصمة الاردنية عمان، الشاعر والأديب ناصر، الوسام، بحضور وزير الثقافة الأردني محمد أبو رمان، وثلة من الفنانين والشعراء والكتاب والأدباء الفلسطينيين والأردنيين.

وتخلل حفل التكريم، توقيع كتاب جديد للأديب ناصر بعنوان "مملكة آدم".

يذكر ان الاديب والشاعر امجد ناصر فاز بجائزة محمود درويش للعام 2019 الى جانب المبدعين كمال بلاطة وصنع الله ابراهيم.

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري: يكشف حدثا غير عادي حصل على حدود غزة اليوم

خطة كوخافي الجديدة لمواجهة حماس.. يريد مئات القتلى يومياً وعدم التنازل مطلقا عن الحرب البرية

هكذا قادت المخابرات المصرية اتصالات مكثفة ومنعت اندلاع مواجهة موسعة

صور: ملكة جمال الفليبين فلسطينية وستسافر إلى فلسطين للبحث عن والدها

بيان هام بخصوص لجنة التحقيق مع رئيس مجلس قروي دير قديس

الجيش الاسرائيلي يتجهز لتشديد وتغيير السياسة المتبعة مع قطاع غزة

كتائب القسام تعلن استشهاد أحد اعضائها نتيجة خطأ سلاح

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس ورئيس الشاباك

قناة عبرية تزعم: لقاء سري بين الرئيس عباس و رئيس الشاباك وهذا ما تناوله اللقاء ..

الرئيس

الرئيس يبعث برسالة الى حنا ناصر بشأن الانتخابات الفلسطينية وهذا ما جاء فيها

انتفاضة

والا: لهذا السبب.. تخوفات إسرائيلية من اندلاع انتفاضة ثالثة بالضفة الغربية

العمادي وقادة حماس

مصادر تكشف أسباب تأخر وصول الوفد القطري الى غزة

كوخافي ونتنياهو في قاعدة عسكرية إسرائيلية

خطة كوخافي الجديدة لمواجهة حماس.. يريد مئات القتلى يومياً وعدم التنازل مطلقا عن الحرب البرية