الرئيس يمنح الشاعر والأديب أمجد ناصر وسام الثقافة والعلوم والفنون

عمان /سما/

منح رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الشاعر والأديب أمجد ناصر، وسام الثقافة والعلوم والفنون فئة الابداع، تقديرا وعرفانا لدوره في إغناء الثقافة الفلسطينية والاردنية والعربية .

وسلم وزير الثقافة عاطف أبو سيف نيابة عن الرئيس، مساء اليوم السبت في العاصمة الاردنية عمان، الشاعر والأديب ناصر، الوسام، بحضور وزير الثقافة الأردني محمد أبو رمان، وثلة من الفنانين والشعراء والكتاب والأدباء الفلسطينيين والأردنيين.

وتخلل حفل التكريم، توقيع كتاب جديد للأديب ناصر بعنوان "مملكة آدم".

يذكر ان الاديب والشاعر امجد ناصر فاز بجائزة محمود درويش للعام 2019 الى جانب المبدعين كمال بلاطة وصنع الله ابراهيم.