وزير شؤون القدس يتفقد بلدة صور باهر

القدس المحتلة / سما /

تفقد وزير شؤون القدس فادي الهدمي، اليوم السبت، بلدة صور باهر جنوب المسجد الاقصى المبارك وأحياءها، وواد الحمص المهددة بعض بيوته بالهدم.

وشملت الجولة البيوت المهددة وجدار الفصل العنصري، واستهجن الهدمي قرار المحكمة العليا الاسرائيلية بهدم 16 مبنى سكنيا تضم 100 شقّة في منطقة وادي الحمص في صور باهر جنوب المسجد الأقصى، بحجّة قربها من الجدار العنصري وإعاقة عمل جنود الاحتلال.

واجتمع الهدمي بالمجلس المحلي والأهالي في بلدة صور باهر، واستمع لمعاناتهم وطلباتهم لنقلها إلى القنصليات والممثليات المختلفة للوقوف عند مسؤلياتهم لحماية الشعب الفلسطيني من سياسة "الابرتهايد" والتهجير.

وقال: "سنواصل الدفاع عن مدينتا القدس، وعن وجودنا فيها وسنثبت بأرضنا، وأهالي القدس اثبتوا ذلك خلال انتصاراتهم بمعركة البوابات الالكترونية وكنيسة القيامة وسنهزم القرارات العسكرية العنصرية".

بدوره، اطلع رئيس لجنة الدفاع عن واد الحمص حمادة حمادة، الهدمي، على قرارات سلطات الاحتلال التي تشمل هدم بيوت في مناطق بمحاذاة الجدار، مشيرا إلى أن قرارات الهدم تشمل 16 مبنى فيها أكثر من 100 وحدة سكنية.

وأشار الى أن الاحتلال لم يكتفي بهذه القرارات المجحفة، بل قام بتوجيه قرارات وقف بناء لأكثر من 20 منشأة أخرى جديدة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.