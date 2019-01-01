مسؤول عسكري إسرائيلي سابق: نتنياهو يمنع الجيش من "ردع" حماس

القدس المحتلة / سما /

اتهم مسؤول عسكري إسرائيلي سابق، رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، بأنه يمنع قادة الجيش الإسرائيلي، من تحقيق "الردع" ضد حركة حماس.

وقال اللواء المتقاعد أهرون زئيفي فركش، القائد السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، في ملتقى السبت الثقافي، إنه "من الضروري والممكن، تحقيق الردع ضد حماس"، مشيرا إلى أن قائد شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، وقائد هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، "يعرفون القيام بذلك، ولكن رئيس الحكومة يمنعهم لاعتبارات سياسية".

وتنتقد المعارضة الإسرائيلية نتنياهو مرارا وتكرارا، وتقول إن الجيش الإسرائيلي لديه خطط لـ "إخضاع" حماس في غزة، إلا أن نتنياهو "يكبّل أيدي" الجيش عن القيام بذلك. وتوجه الانتقادات لنتنياهو أيضا، لسماحه بنقل الأموال القطرية إلى حركة حماس في غزة، حيث يرى بذلك المنتقدون "سبيلا لتعزيز قوة حماس الاقتصادية".

وينفي حزب "الليكود" الذي يتزعّمه نتنياهو، هذه الاتهامات جملة وتفصيلا.