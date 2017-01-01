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عريقات: حماس تريد الاستمرار في الانقسام ولا أدري ما هو المطلوب والهدف من استمراره

السبت 15 يونيو 2019 06:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
عريقات: حماس تريد الاستمرار في الانقسام ولا أدري ما هو المطلوب والهدف من استمراره


رام الله / سما /

تحدث امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، اليوم السبت، عن الانقسام الفلسطيني واتهم حماس بانها تريد استمراره.

وأوضح عريقات في تصريحات له أن "الشغل الشاغل لحكومة نتنياهو، أصبح كيفية استمرار الانقسام"، لافتا إلى أن "كل من يحرص على الوقوف ضد المشروع الوطني، يريد أن يستمر الانقسام".

وأشار إلى أن 12 عاما مرّ على الانقسام، واستغلاله لتدمير المشروع الوطني الفلسطيني، مضيفا أن "استمراره بابت يشكل مدخلا لكل الاطراف الإقليمية والدولية الهادفة لتدمير مشروعنا الوطني".

وأضاف عريقات : "يبدو أن حماس تريد الاستمرار في الانقسام، وأن تلقي اللوم علينا، وأن توظف ادوات وشعارات، فيما يتعلق بالسلطة والاتفاقيات التي وقعتها".

واردف: "لا أدري ما هو المطلوب والهدف من استمرار الانقسام"، مردفا إن "حماس وكل الفصائل وقعت اتفاق 2017، وقلنا نضع جدولا زمنيا بضمان من مصر، لينفذ حرفا حرفا دون أي استثناء، ومع ذلك ترفض حماس".

وقال : "إن لم تجد (حماس) دولة أ تذهب إلى ب أو ج، والذي يتآكل هو المشروع الوطني (..) 12 عاما من الانقسام، كفى عبثا في المشروع الوطني الفلسطيني". بحسب قوله.

وأكد، أن مسألة إنهاء الانقسام لا تتعلق بمبادرات أو وساطات وقرارات أو مشاريع، مشيرا إلى أنه "لم يبق أحد في العالم إلا وطرح مشاريع وخطط تنفيذ".

وقال إن "الحياة السياسية القائمة على التعددية السياسية تقوم على أساس، أنه حينما نختلف، نعود إلى صناديق الاقتراع ".

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