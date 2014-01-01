الاسير زواهرة يقاطع محاكم الاحتلال

بيت لحم / سما /

اعلن الاسير غسان زواهرة المعتقل "اداريا" مقاطعته لمحاكم الاحتلال الاسرائيلي ورفض المثول امامها لانها لا تمثل العدالة.

وقالت والدته ان غسان اوصل رسالة الى المحكمة عبر محاميه قال فيها" الاعتقال الاداري جريمة بشعة من جرائم العصر والاكثر اجراما هو محاولة تشريعها عبر محاكم صورية ومسرحيات يجتمع فيها الجلاد والحاكم في البدلة العسكرية التي تمثل الاحتلال صاحب الجرائم، وانا لن اكون جزء من هذه المسرحية الى ان تسقط هذه الجريمة ولهذا ارفض هذه المحكمة وارفض ان يمثلني فيها احد"، في اشارة الى انه طلب من المحامي ان لا يحضرها ايضا.

وكان الاحتلال اعتقل زواهرة قبل سبعة أشهر بعد نحو ثلاثة أشهر على انتهاء اعتقاله الإداري الذي استمر 27 شهراً، وهو من بين النشطاء البارزين في المجال التطوعي والمؤسساتي، وتلاحقه قوات الاحتلال باستمرار، إذ أمضى 16 عاماً في سجون الاحتلال نصفها قيد الاعتقال الإداري. وسبق له أن خاص في عام 2014 إضرابا عن الطعام ضد اعتقاله الإداري لمدة 40 يوما.

واستشهد شقيقه معتز عام 2015 برصاص الاحتلال، وهو قيد الاعتقال.