فتح: 25 يونيو الجاري سيكون يوم إضراب شامل في الأراضي الفلسطينية

رام الله / سما /

أعلنت حركة فتح، مساء السبت، عن سلسلة فعاليات ستشارك فيها كل القوى الوطنية وشعبنا الفلسطيني يوم 24 الشهر الجاري، فيما سيكون يوم الخامس والعشرين من الشهر الجاري، إضرابا شاملا في الأراضي الفلسطينية، بالتزامن مع انعقاد ورشة البحرين.

وقال جمال محيسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح في تصريحات صحفية، إن هناك فعاليات ستشارك فيها كل القوى الوطنية وشعبنا الفلسطيني يوم 24 الشهر الجاري قبل مؤتمر المنامة بيوم، فيما سيكون يوم 25 يونيو إضراب شامل.

واوضح أن هذه الفعاليات تأتي لإيصالة رسالة شعبنا الفلسطيني للاحتلال والعالم والمجتعين في المنامة، بأن هذا الاجتماع عار وخيانة وطعن في ظهر شعبنا وخيانة للعهدة العمرية".

وأكد محيسن على أنه "آن الأوادن ليكون هناك جهد عربي لإنهاء الاحتلال"، داعيا إلى تحالف عربي لتحرير فلسطين.

وأشار عضو اللجنة المركزية لفتح، إلى أن "هناك غضب فلسطيني عام على الحكومة الاسرائيلية، ومحاولات تجويع شعبنا من خلال الاستمرار في مصادرة اموال المقاصة".

وألمح إلى أن إسرائيل تدرك أن قضية الأسرى والشهداء، هي قضية كل بيت فلسطيني، مبينا أنهم "أكرم منا جميعا ولهم علاقة بروايتنا التاريخية".

ولفت إلى أنه "على إسرائيل أن تدرك، أنها لن تجد مسؤولا فلسطينيا في يوم من الأيام، يتراجع عن قضية الأسرى والشهداء"، داعيا الاحتلال إلى التراجع عن قراره بشأن أموال "المقاصة"، لافتا إلى أن حركته تحاول تنظيم "حراك الشعب الفلسطيني" في مواجهة الإجراءات الإسرايلية الخاصة بموضوع "المقاصة".