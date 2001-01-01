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مدير المتحف اليهودي في برلين يقدّم استقالته بعد انتقاد إسرائيل له

السبت 15 يونيو 2019 05:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
مدير المتحف اليهودي في برلين يقدّم استقالته بعد انتقاد إسرائيل له


برلين /سما/

أعلن المتحف اليهودي في برلين الجمعة أن مديره بيتر شيفر قدم استقالته من منصبه في وقت تشهد فيه هذه المؤسسة جدلا بشأن تغريدة حول حملة مقاطعة اسرائيل. 

وأوضح المتحف على موقعه الالكتروني أن شيفر قدم استقالته إلى وزيرة الثقافة مونيكا غروترز "لتجنب إلحاق مزيد من الضرر بالمتحف اليهودي في برلين"، بدون أن يذكر أي سبب لهذه الاستقالة. 

لكن شيفر يواجه منذ أيام ضغوطا بعدما أوصى مكتبه في تغريدة على تويتر بقراءة مقال ينتقد قرارا اتخذه البرلمان الألماني في أيار/مايو باعتبار وسائل حركة مقاطعة اسرائيل "معادية للسامية". 

وذكرت صحيفة "سود دويتشه تسايتونغ" الجمعة أن الناطقة باسم المتحف أيضا أقيلت بمفعول فوري لمخالفتها قاعدة الحياد في مؤسسة يتم تمويلها بأموال عامة. وقال شيفر إن نوايا مكتبه الصحافي كانت حسنة. 

وقال لمجلة "دير شبيغل" الأربعاء إن "التغريدة طرحت كمساهمة في النقاشات في إطار مبدأ 'اقرأوا هذا، فهو مهم'"، مؤكدا أن المتحف يجب أن يكون مكانا للدعوة إلى النقاش والحوار. 

لكنه اعترف بأن الصيغة التي استخدمت كانت سيئة وبأنه كان سيطلب صيغة أخرى لو عرضت عليه قبل نشرها. 

و"حركة المقاطعة وسحب الاستثمار وفرض العقوبات" التي تأسست في 2005 ويرمز إليها بالأحرف الثلاث من اسمها بالإنكليزية "بي دي اس" (بويكوت دايفستمنت اند سانكشنز موفمنت)، هي حملة عالمية لمقاطعة اقتصادية وثقافية وعلمية لإسرائيل تهدف إلى إنهاء الاحتلال والاستيطان في الأراضي الفلسطينية. 

ويعتبر مسؤولون اسرائيليون وألمان بأنها معادية للسامية، لكن الحركة تنفي ذلك بشدة. وبعد نشر التغريدة، حمل المجلس المركزي ليهود ألمانيا الثلاثاء بعنف على المتحف اليهودي الذي يعد مؤسسة حقيقية وافتتح في 2001. وهو يتمتع بشعبية كبيرة بين السياح وسكان برلين. 

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