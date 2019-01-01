قناة عبرية: الوضع في قطاع غزة متفجر والجيش سيتبع نهجاً جديداً وكل شيء يعتمد على خيط رفيع

غزة / سما/

قال الكاتب والمحلل العسكري في القناة العبرية الثانية، روني دانييل، إن الجيش الإسرائيلي يحذر من أن الوضع في قطاع غزة متفجر أكثر من أي وقت مضى، وأن إسرائيل قد توشك على تنفيذ عمل عسكري واسع في القطاع.

وأضاف دانييل، أن هناك مسؤولون في الجيش الإسرائيلي يرون أنه يجب التوقف عن سياسة التحذير قبل مهاجمة المباني في غزة، وأنه يجب قصفها حتى لو أدى ذلك إلى وقوع إصابات وقتلى.

وبحسب دانييل، فإن مسؤولاً في الجيش الإسرائيلي، خدم لسنوات طويلة في قطاع غزة، قال إن "كل شيء يعتمد على خيط رفيع، وفي لحظة واحدة يمكن أن يتصعد الوضع بشكل دراماتيكي".

"ومع ذلك، فإنه من غير المؤكد إن كانت إسرائيل ستذهب لخطوة كبيرة في قطاع غزة عشية الانتخابات، لكن الجيش سيقدم للقيادة السياسية نهجاً جديداً حول تشديد الإجراءات بشكل كبير"، وفق المحلل العسكري روني دانييل.