أردوغان: نرفض الاحتلال وسياسة فرض الأمر الواقع بالقدس

انقرة /سما/

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت، رفض بلاده الجهود الرامية لفرض أمر واقع جديد في القدس.



وقال أردوغان خلال كلمة له بأعمال الدورة الخامسة لقمة "التعاون وبناء تدابير الثقة في آسيا" بعاصمة طاجكستان، إننا "نرفض الجهود الرامية لفرض أمر واقع جديد في القدس"، مضيفا أن "الكرامة الإنسانية تقتضي أن يكون مصير فلسطين خاليا من الاحتلال والظلم والإجحاف".



وتأتي تصريحات أردوغان قبل أيام من انطلاق الورشة الاقتصادية المقررة بالبحرين في 25 و26 حزيران/ يونيو الجاري، في إطار الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة إعلاميا بصفقة القرن.



وفي سياق آخر، حذر أردوغان من سياسات القضاء على منظمة إرهابية باستخدام منظمة أخرى، مؤكدا أنها "ستسفر عن المزيد من إراقة الدماء والاحتلال والظلم والأحزان"، في إشارة إلى استخدام الولايات المتحدة منظمة "ي ب ك/ بي كا كا" للقضاء على تنظيم الدولة بسوريا.



وتشارك في القمة 27 دولة، بينها تركيا وروسيا والصين والهند وإندونيسيا وقطر وماليزيا ومصر، إلى جانب عدد من الدول والمنظمات كمراقبين.