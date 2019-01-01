صيام يطلع وفدا إعلاميا يونانيا على أوضاع القدس

القدس المحتلة / سما /

أطلع نائب محافظ القدس عبد الله صيام، اليوم السبت، وفدا إعلاميا يونانيا (يمثل مختلف وسائل الاعلام في اليونان ويحل ضيفا على هيئة مقاومة الجدار والاستيطان)، على الاوضاع التي تعيشها الارض الفلسطينية عموما ومدينة القدس على وجه الخصوص.

وأشار صيام، الى الجرائم الوحشية اليومية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، كقوة قائمة بحق شعبنا ومقدراته، اضافة الى الارهاب المُنظم الذي يمارسه المستوطنون المدججون بالأسلحة، من خلال الاقتحامات اليومية للمقدسات الاسلامية والمسيحية وتحديدا المسجد الاقصى، موضحا ان سلطات الاحتلال تتطلع الى فرض سياسة الامر الواقع في مدينة القدس والتي من شأنها تغيير الحقائق التاريخية الخاصة بالمدينة المقدسة والمسجد الاقصى.

كما اشار الى انعدام الافق السياسي في ظل التعنت الاسرائيلي والتحيز الاميركي المطلق والتنكر للحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة، ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية العادلة والالتفاف على الشرعية الدولية.

ولفت الى الإجراءات التعسفية المختلفة التي تقوم بها سلطات الاحتلال للحد من النمو الطبيعي لأبناء الشعب الفلسطيني والاعتداء على الحريات، وفي مقدمتها حرية العبادات وحرمان المسلمين والمسيحيين من الوصول الى اماكن عباداتهم، ومحاولات التهويد لهذه الاماكن، متنكرة لحقوق اكثر من ملياري مسيحي ومليار ونصف مليار مسلم، داعيا وسائل الاعلام اليونانية الى الضغط على حكومتهم عبر ابداء الرأي لوقف مسلسل الاستيلاء على الاملاك المسيحية اليونانية في القدس خاصة وفلسطين على وجه العموم.

وتطرق صيام الى صفقة القرن والانحياز الأميركي الأعمى والمطلق للاحتلال ومستوطنيه، مؤكدا الموقف الفلسطيني الرسمي والذي عبر عنه مرارا وتكرارا الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية بأن الفلسطينيين لن يقبلوا بأي حل لا يلبي طموحاتهم المتمثلة بالحرية والاستقلال والسيادة الكاملة على ترابهم الوطني.