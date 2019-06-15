الداخلية بغزة تصدر تنويه هام حول تسجيل الطلاب للسفر عبر معبر رفح

غزة / سما/
اصدرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم السبت، تنويه هام حول تسجيل الطلاب للسفر عبر معبر رفح البري جنوب القطاع.
وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة سما الاخبارية:
تنويه مهم: حول تسجيل الطلاب للسفر عبر معبر رفح:
تُنوه صالة التسجيل للسفر عبر معبر رفح البري، للطلاب الملتحقين بجامعات في الخارج الراغبين بالتسجيل للسفر، بضرورة الالتزام بالتالي عند التسجيل:
حضور الطالب بنفسه أو قرابة درجة أولى.
إحضار المستندات التالية: (جواز السفر، قبول الجامعة النهائي، وصل الدفع، شهادة قيد، تأشيرة دراسة، إقامة دراسة).
الالتزام باليوم المخصص لتسجيل فئة الطلاب وهو الخميس من كل أسبوع، من 8:30 صباحاً حتى 12:00 ظهراً.
مع العلم بأنه لن يتم التسجيل لحمَلة "الترشيح المبدئي".
صالة التسجيل للسفر
عبر معبر رفح البري
السبت 2019/6/15م