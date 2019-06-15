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الداخلية بغزة تصدر تنويه هام حول تسجيل الطلاب للسفر عبر معبر رفح

السبت 15 يونيو 2019 03:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية بغزة تصدر تنويه هام حول تسجيل الطلاب للسفر عبر معبر رفح


غزة / سما/

اصدرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم السبت، تنويه هام حول تسجيل الطلاب للسفر عبر معبر رفح البري جنوب القطاع.

وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة سما الاخبارية:

تنويه مهم: حول تسجيل الطلاب للسفر عبر معبر رفح:

 تُنوه صالة التسجيل للسفر عبر معبر رفح البري، للطلاب الملتحقين بجامعات في الخارج الراغبين بالتسجيل للسفر، بضرورة الالتزام بالتالي عند التسجيل:

 حضور الطالب بنفسه أو قرابة درجة أولى.

 إحضار المستندات التالية: (جواز السفر، قبول الجامعة النهائي، وصل الدفع، شهادة قيد، تأشيرة دراسة، إقامة دراسة).

 الالتزام باليوم المخصص لتسجيل فئة الطلاب وهو الخميس من كل أسبوع، من 8:30 صباحاً حتى 12:00 ظهراً.

 مع العلم بأنه لن يتم التسجيل لحمَلة "الترشيح المبدئي".


صالة التسجيل للسفر
عبر معبر  رفح البري
السبت 2019/6/15م

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