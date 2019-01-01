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المجلس الأعلى للإبداع والتميز شريكا في مسابقة الجدران المتساقطة

السبت 15 يونيو 2019 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
المجلس الأعلى للإبداع والتميز شريكا في مسابقة الجدران المتساقطة


رام الله / سما /

 شارك المجلس الأعلى للإبداع والتميز في المنافسة المحلية لمسابقة "الجدران المتساقطة  التي نظمتها، اليوم السبت، مؤسسة DAAD الألمانية، بالشراكة مع المجلس، وجامعة بيرزيت.

وأثنى الرئيس التنفيذي للمجلس زياد طعمة، على الفعالية الراعية للمبدعين، مشيرًا إلى أن المجلس يعمل بشكل أساسي على الاحتضان المادي، والفني والعلمي، والاقتصادي، والمعنوي للمبدعين، ويعمل مظلة للإبداع.

 وأضاف: ان المجلس انشئ بنك معلومات للعلماء الفلسطينيين وأصدقاء فلسطين، بالإضافة إلى وضع قاعدة بيانات للمبدعين، أُنشئ بمرسوم رئاسي صندوق دعم الإبداع لمساعدة أصحاب المشاريع الناجحة لعمل شركات ناشئة، كما تم أيضا تأسيس مجلسٍ للمبدعين والرياديين تابع له بعضوية مبدعين ورياديين، للتعرف على طبيعة الإبداع واحتياجات المبدعين، مؤكدًا أن المجلس على استعداد تام لاحتضان وتمويل الأفكار النيرة.

ووصل إلى تصفيات المنافسة المحلية 18 مشروعا إبداعيا، حيث فاز في المرتبة الأولى المبدع  محمد الحاج حمد عن مشروعه Breaking the Wall of Mobile Phone Contamination، أما في المرتبة الثانية فاز المبدع أحمد الجمل عن مشروعهBreaking the Wall of Bone Fractures Detection ، وفي المرتبة الثالثة فازت المبدعة أية دجاني عن مشروعها Breaking the Wall of Disabled Kids Rehabilitaion .

وقدّم المجلس الجوائز للفريقين الفائزين في المرتبتين الثانية والثالثة، فيما قدّمت مؤسسة DAAD منحة سفر للفائز في المرتبة الأولى، لعرض مشروعه على اللجنة في ألمانيا.

يذكر أن مسابقة "الجدران المتساقطة" هي مسابقة عالمية فريدة من نوعها للرياديين في مجالات العلوم الهندسة، وادارة الأعمال، والفنون، والسياسة، والمجتمع، تنظمها مؤسسة DAADسنويًا بمناسبة ذكرى سقوط جدار برلين، وتنظم هذه المسابقة للعام الثالث على التوالي بالشراكة مع  المجلس الأعلى للإبداع والتميز وجامعة بيرزيت.

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