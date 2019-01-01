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جنين: "الوقائي" يلقي القبض على مروج مخدرات في المحافظة

السبت 15 يونيو 2019 03:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنين: "الوقائي" يلقي القبض على مروج مخدرات في المحافظة


جنين / سما /

 ألقى جهاز الأمن الوقائي في محافظة جنين، اليوم السبت، على أحد أهم مروجي المخدرات في المحافظة، وبحوزته مواد مخدرة من نوع القنب الهندي المهجن.

وأفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الأمن الوقائي، إنه بعد ورود معلومات استخبارية ومتابعة دقيقة للمشتبه به، تم القاء القيض عليه، وتم إحالته إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراء القانوني بحقه حسب الأصول .

وأكد البيان أنه وبناء على تعليمات مدير عام الجهاز اللواء زياد هب الريح، فإن الجهاز ماض في عمله بملاحقة ومتابعة الجرائم بأنواعها كافة، التي تمس أمن المواطن والسلم الأهلي .

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