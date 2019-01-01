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مصادر تكشف أسباب تأخر وصول الوفد القطري الى غزة

السبت 15 يونيو 2019 03:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر تكشف أسباب تأخر وصول الوفد القطري الى غزة


غزة / سما /

 أكدت مصادر فلسطينية مطلعة، اليوم السبت، أن تأخر وصول الوفد القطري إلى قطاع غزة، والذي كان مقرراً وصوله الليلة الماضية، يأتي لأسباب تتعلق بالمحادثات التي يجريها مع الجانب الإسرائيلي.

وبحسب المصادر التي تحدثت لـ "القدس"، فإن الوفد كان من المفترض أن يصل الليلة الماضية، أو صباح اليوم، لكنه تأخر مرات عدة بسبب المحادثات التي يجريها مع الإسرائيليين حول قضايا تتعلق بإدخال الأموال وخط الكهرباء 161.

وأشارت المصادر، إلى أن الوفد يضم خالد الحردان نائب رئيس لجنة الإعمار القطرية ومسؤول في صندوق التنمية القطري. مشيرةً إلى أن الوفد كان من المتوقع وصوله لغزة للقاء قيادة حركة حماس ووضعها في صورة التطورات الأخيرة لجهود تثبيت وتنفيذ تفاهمات الهدوء.

ويبدو أن الإجازة الأسبوعية لدى الإسرائيليين كانت أحد الأسباب التي تسببت أيضا بتأجيل الزيارة للقطاع.

وكانت ذات المصادر أكدت أمس أن الوفد سيصل لمتابعة تفاهمات الهدوء. وهو ما أكده في وقت لاحق من مساء أمس عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، الذي قال إن الوفد سيصل السبت، كما سيصل وفد مصري يوم الأحد.

#الوفد القطري #غزة #اسرائيل

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