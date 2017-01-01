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الشيخ : لا لشعار "الإزدهار مقابل السلام"

السبت 15 يونيو 2019 02:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشيخ : لا لشعار "الإزدهار مقابل السلام"


رام الله / سما /

 أكد وزير الشؤون المدنية في السلطة القيادي في فتح حسين الشيخ، اليوم السبت، رفض القيادة شعار "الإزدهار مقابل السلام" في إشارة لورشة العمل الأمريكية المقرر عقدها في البحرين مع نهاية شهر يونيو الجاري.

وقال الشيخ، في تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي (تويتر)، "لا لشعار الإزدهار مقابل السلام كبديل عن الأرض مقابل السلام".

وأكد الشيخ أن "الحقوق الفلسطينية لا تسقط ولا تموت تحت بساطير المحتلين".

ورفضت السلطة الفلسطينية الورشة الأمريكية التي ستنظم في 25 و 26 من يونيو في المنامة بعنوان (السلام من أجل الإزدهار) لبحث الشق القتصادي من خطتها المرتقبة "صفقة القرن".

وتقاطع السلطة الفلسطينية الإدارة الأمريكية على صعيد الاتصالات السياسية منذ إعلان الرئيس دونالد ترامب في السادس من ديسمبر 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها في 14 مايو 2018.

#حسين الشيخ #صفقة القرن #السلام

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