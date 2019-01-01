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59 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة الأسبوع الماضي

السبت 15 يونيو 2019 02:10 م / بتوقيت القدس +2GMT


اريحا / سما /

تنقل اكثر من 59 ألف مواطن ومواطنة وزائر عبر معبر الكرامة خلال الأسبوع الماضي، فيما أوقفت الشرطة 186 مطلوبا جنائياً.

وذكرت إدارة العلاقات العامة و الإعلام في الشرطة ، أن عدد المغادرين خلال الأسبوع بلغ (27737) شخصا ، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين (30991) شخصا ، وأن حركة المسافرين كانت متوسطة .

وأشارت إلى أن شرطة المعبر قبضت خلال الفترة نفسها على (186) مطلوبا جنائيا وممنوعا من السفر ،سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر ، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية ، وهم مطلوبين في قضايا مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية على اختلاف تقسيماتها .

وأضافت أن جميع الأجهزة الأمنية و المدنية في الإدارة العامة للمعابر و الحدود قدمت العديد من التسهيلات والخدمات لكافة المواطنين ، حيث تم التنسيق ل (15) حالة مرضية للسفر ما بين جانبي المعبر في سيارات الإسعاف الفلسطينية ، فيما أعاد الجانب الإسرائيلي (33) مواطنا خلال الفترة نفسها بحجة الأسباب الأمنية.

#معبر الكرامة

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