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الكلية الجامعية تشرف على برنامج تدريبي في مجال تكنولوجيا المعلومات في إيطاليا

السبت 15 يونيو 2019 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكلية الجامعية تشرف على برنامج تدريبي في مجال تكنولوجيا المعلومات في إيطاليا


غزة / سما /

نظمت الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بالتعاون مع جامعة كلابريا برنامجًا تدريبيًا لمدة 6 أيام في مقر جامعة كلابريا بمدينة ريندي الإيطالية، وذلك بمشاركة ممثلين عن خمس جامعات فلسطينية وخمس شركات من اتحاد أنظمة المعلومات بيتا، وأربع شركات ريادية ومدراء ومنسقي حاضنات فلسطينية،  حيث هدف البرنامج إلى توسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات والممارسات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وفي تعليق له أوضح الدكتور أحمد عبد العال مدير مشروع BITPAL في الكلية الجامعية أن اليوم الأول في البرنامج التدريبي بدأ بعرض تقديمي قصير لتاريخ جامعة كلابريا وإطارها الأكاديمي قدمه البروفيسور Giancarlo Fortino، ثم تحدث حول موضوعات مهمة رئيسية هي التحول الرقمي وإنترنت الأشياء، والتحول من الكائنات المادية إلى الكائنات الذكية، والمكتبات الرقمية، والتحديات المستقبلية في هذا المجال.

وذكر عبد العال أن اليوم الثاني في البرنامج التدريبي اشتمل على جلسة علمية في سياق تكنولوجيا الحوسبة القابلة للارتداء وتطبيقاتها والاتجاهات المستقبلية بخصوصها من تقديم قدم البروفيسور Raffaele Gravina، وفي ختام الورشة زار المشاركون حاضنة المبادرات الناشئة في جامعة كالابريا TechNest لمعرفة المزيد عن خدماتها ونهجها في الاحتضان والتسريع.

وأفاد عبد العال أن اليوم الثالث للبرنامج اشتمل على جلسة علمية بموضوعات الانتقال من الإنترنت إلى إنترنت الأشياء IoT، وميزات أنظمة إنترنت الأشياء ومتطلباتها وتحدياتها، ودعم نماذج الحوسبة في الشبكات ومنهجيات تطوير إنترنت الأشياء، وزار المشاركون خلال هذا اليوم مكتب العلاقات الدولية وقد جرت محادثات مثمرة مع رئيس المكتب البروفيسور Gianpiero Barbuto فيما يتعلق بالتنقل الأكاديمي والمنح الدراسية والأنشطة الثقافية في UNICAL.

وحول اليوم الرابع في البرنامج التدريبي ذكر عبد العال أن البروفيسور  Gino Mirocle CRISCI  رئيس جامعة كالابريا قد استضاف المشاركين في مكتبه، معربًا عن دعم جامعة UNICAL للمشروع وترحيبه بالتعاون مع الشركاء الفلسطينيين، وتواصلت خلال هذا اليوم الجلسات التدريبية حول مواضيع البيانات الضخمة وانظمة تخزينها بالإضافة إلى موضوع سلسلة الكتلة ومعاملات البيع والشراء الرقمية.

 واشتملت الأيام الختامية للبرنامج التدريبي على جلسة علمية حول تقنية العملات الرقمية وتكنولوجيا Blockchain واستخداماتها البحثية والتجارية، كما تم استعراض نموذج لورقة علمية متخصصة في مجال المعرفات الذاتية والهوية الإلكترونية.

 وأكد عبد العال على أهمية الموضوعات التي تناولها البرنامج التدريبي في تشجيع القادة الأكاديميين وقادة الأعمال على تطبيق تكنولوجيا المعلومات الحديثة في مؤسساتهم لتحسين انتاجيتهم وتفاعلهم، مشيرا إلى أن البرنامج سيتابع جلساته حتى نهاية يونيو الجاري في كل من ألمانيا وسلوفينيا.

#الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية

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