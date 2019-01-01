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بالاسماء .. آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأحد

السبت 15 يونيو 2019 01:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالاسماء .. آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأحد


غزة / سما /

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة اليوم السبت عن آلية السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الأحد.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب ، "إن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة الرابعة من كشف (6/2) والحافلتان الخامسة والسادسة".

وأكدت على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها، والتواجد غدًا الساعة 07:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر.

ونوهت الداخلية لضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

رابط كشف (6/2):اضغط هنا

#معبر رفح #غزة

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