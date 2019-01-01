  1. الرئيسية
  2. مقالات

تسخين جبهة الضفة.. قرار إستراتيجي أم تكتيكي؟ عبد الناصر النجار

السبت 15 يونيو 2019 01:13 م / بتوقيت القدس +2GMT


بيان القوى الوطنية الصادر، الأسبوع الماضي، والداعي إلى تسخين جبهة الضفة من خلال تنظيم التظاهرات وتصعيد المواجهات مع الاحتلال، كمقدمة لمواجهة صفقة القرن وإفشالها، يعد الأول من حيث الصيغة المباشرة في الدعوة إلى تفعيل حقيقي وجاد للمقاومة الشعبية، خاصة في المناطق المعرضة لخطر الاستيطان أو تلك المهددة بالمصادرة.
في السنوات السابقة وفي أكثر من مناسبة أو اعتداء إسرائيلي كانت القرارات تقوم على الحد من توجه المتظاهرين نحو حواجز الاحتلال وخاصة في منطقة شمال البيرة، قرب حاجز بيتين أو ما تطلق عليه سلطات الاحتلال "بيت إيل"، على اعتبار أنها الطريق الرئيسة للشخصيات المهمة ورجال الأعمال والدبلوماسيين وغيرهم، ولأسباب ظلت مجهولة.
ورداً على أسئلة الإعلام في حينه كانت إجابات المسؤولين تتركز على أن الهدف هو الحفاظ على أرواح الشباب، أو منع انفلات الوضع، أو إفشال مخططات تقوم على إعادة الفوضى إلى الضفة.
لكن ما الذي تغير اليوم حتى تدعو القوى إلى تبني المواجهة مع الاحتلال بدل الاقتصار على المسيرات والمهرجانات الخطابية الرنانة في مراكز المدن وخاصة رام الله، التي تمتد في العادة نحو ساعة وتنتهي بخطابات قيادات فصائلية وبعد ذلك يتفرق المشاركون الذين يعدون بالعشرات، وكأن شيئاً لم يحدث.
بيان القوى أحدث ردود فعل متباينة على وسائل التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض ومتحفظ.. وكل له تبريراته المنطقية. 
المعارضون يركزون على قاعدة أن الجمهور الفلسطيني لا يقاد بأجهزة التحكم عن بعد، وأن المواطن ليس إنساناً آلياً .. وأن كل الدعوات الفوقية للمواجهات مصيرها الفشل، وأن الهبات الجماهيرية تأتي بعد حدث يقتنع فيه المواطن بضرورة المواجهة والتضحية.. أما المؤيدون وخاصة من المؤطرين تنظيمياً فيشيرون إلى خطورة المرحلة وأهمية توجيه رسالة إلى حكومة الاحتلال والقوى العالمية والإقليمية بأن شيئاً لن يمر دون موافقة فلسطينية.
تعليقات المواطنين في غاية الأهمية لأنها مؤشرات واقعية يجب على القيادة أخذها بعين الاعتبار، خاصة أن الدروس السابقة تؤكد أن الفلسطيني إنسان مواجه، قد يسكن عن الحركة مدة قصيرة أو طويلة ولكنه فجأة ودون مقدمات ينتفض من سباته عندما يتعلق الأمر بالأرض والمقدسات والحقوق الوطنية، ولنا عبرة في الانتفاضة الأولى ومواجهات النفق والانتفاضة الثانية، رغم الشوائب الكثيرة، ومواجهات "الأقصى" المتعددة.
نعم، صفقة القرن تحتاج جهداً وطنياً جامعاً وموحداً وقوياً لإفشالها، وهذا غير ممكن دون تعبئة جماهيرية، كي يقتنع المواطن بأن هناك خطراً حقيقياً على وجوده، وليس خطراً على السلطة أو القيادات المختلفة.
التعبئة يجب أن تكون على قاعدة أن الكل الفلسطيني متساو في المواجهة، وما بعدها، وأن المواجهات ليست قدراً على أبناء الطبقة العاملة أو المتوسطة المتآكلة، وإنما على جميع فئات الشعب الفلسطيني وأولاها النخب والقيادات ورجال الأعمال وأصحاب المصالح.. عندها نستطيع القول إن هناك توجهاً حقيقياً لمواجهة الصفقة، وكل المؤامرات التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني.
المواجهة الحقيقية تحتاج إجماعاً يشارك فيه ممثلو الشباب بشكل خاص لأنهم الوقود الأساسي إضافة إلى الاتحادات المهنية والنقابية الفاعلة وغير المسيسة تحت مظلة القيادة السياسية، لأن مواجهة الصفقة قد تستمر حتى نهاية فترة ترامب الحالية، أو حتى أربع سنوات أخرى في حال فوزه بولاية ثانية.
نحن أمام مواجهات طويلة يجب ألا ترهق المواطن، وفي الوقت نفسه تبقي الدافعية لديه للاستمرار، وليس عيباً أن نتعلم من تجربة مسيرات العودة في القطاع وتطوير هذه التجربة بما يتوافق مع البيئة الجغرافية والديمغرافية للضفة الغربية، فهل من مستمع حقيقي لصوت الجماهير، أم أن الأمر مجرد تكتيك للرد على مؤتمر يعقد هنا أو هناك أو "تهويش" لما هو مقبل.. التساؤل المثار بين الفلسطينيين: هل تسخين جبهة الضفة إستراتيجي أم تكتيكي؟ 

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري: يكشف حدثا غير عادي حصل على حدود غزة اليوم

قناة عبرية: ما جرى اليوم لن يقودنا لتصعيد وتكشف عن موعد زيارة العمادي لغزة

معاريف تكشف عن فحوى رسالة ابلغتها حماس لملادينوف خلال لقائهما اليوم

بيان هام بخصوص لجنة التحقيق مع رئيس مجلس قروي دير قديس

القواسمي لـ"سما : ما حدث بالأمس مع الراحل عرفات يحدث اليوم مع الرئيس ابو مازن

جنرال إسرائيلي: هذا الصيف سنصل إلى مواجهة عسكرية وليس علينا انتظار الجانب الآخر

الحية: غزة لن تقبل التراجع ووفدًا قطريًا وآخر مصريًا سيصلان غزة السبت والأحد

الأخبار الرئيسية

ابو مازن

الرئاسة : ابو مازن و الشعب الفلسطيني أسقطا "الصفقة" وسيُسقط "الورشة"

كوخافي ونتنياهو في قاعدة عسكرية إسرائيلية

خطة كوخافي الجديدة لمواجهة حماس.. يريد مئات القتلى يومياً وعدم التنازل مطلقا عن الحرب البرية

هنية وميلادينوف

هنية لميلادينوف : لا نعرف من أطلق الصاروخين و سنحاسبه

هكذا قادت المخابرات المصرية اتصالات مكثفة ومنعت اندلاع مواجهة موسعة

نتنياهو

تقرير : الجيش الاسرائيلي يتجهز لتشديد وتغيير السياسة المتبعة مع قطاع غزة