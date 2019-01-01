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وفد ألماني يزور الجامعة العربية الأمريكية

السبت 15 يونيو 2019 12:37 م / بتوقيت القدس +2GMT


جنين / سما /

زار وفد ألماني يمثل التوجيه السياسي في مقاطعة شتوتغارت الألمانية الجامعة العربية الامريكية بهدف التعرف عليها وبناء علاقات تعاون ثنائية، حيث كان في استقبالهم نائب رئيس الجامعة لشؤون التدريب الدكتور نظام ذياب، وأستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأستاذ الدكتور أيمن يوسف.

ورحب الدكتور ذياب بالوفد الضيف، مقدما شرحا عن الجامعة ونشأتها وتأسيسها، وما توفره من برامج أكاديمية في درجات الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس، وتطرق الى الشراكات والتعاون مع المؤسسات المختلفة سواء كانت محلية او دولية، مؤكدا أن الجامعة أصبح لها بصمة واضحة على المستوى الدولي.

وأشار، أن إنشاء الحرم الرئيسي للجامعة في جنين كان لها أثر إيجابي على المحافظة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدا أن الجامعة ترتكز على ثلاثة أهداف التطوير الأكاديمي والبحث العلمي وخدمة المجتمع المحلي، متطرقا إلى المشاريع التي تقوم بها الجامعة منها القرية الرياضية ومراكز طبية وصحية وعلاجية، واستفادة المجتمع من خدمات هذه المراكز.

بدورهم، أعرب الوفد الألماني عن إعجابه الكبير بالجامعة العربية الأمريكية وما تقدمه من خدمات أكاديمية وإنسانية وطبية إلى الطلبة والمجتمع المحلي، مؤكدين أنها من الجامعات الرائدة التي زاروها في الشرق الأوسط، معربين عن استعدادهم لتطوير العلاقات مع الجامعة.

وفي نهاية الزيارة قام الوفد بجولة تعريفية على كليات الجامعة ومنشآتها ومراكزها.

#الجامعة العربية الأمريكية #وفد ألماني

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