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وقفة احتجاجية وسط رام الله رفضا لصفقة القرن وورشة المنامة

السبت 15 يونيو 2019 12:34 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

اعتصم عشرات المواطنين، اليوم السبت، في وقفة احتجاجية وسط مدينة رام الله رفضا لصفقة القرن وورشة المنامة.

وشارك في الاعتصام الذي دعت له القوى الوطنية والإسلامية، عدد من قادة القوى، إلى جانب عشرات المواطنين، الذين رددوا هتافات منددة بصفقة القرن وورشة المنامة، مؤكدين أهمية الوقوف خلف القيادة وموقفها الرافض لكل مشروع يستهدف القضية الفلسطينية.

وقال منسق القوى عصام بكر، إن شعبنا الفلسطيني سيبقى على أرضه يواجه كل ما يستهدفه، حتى إنهاء الاحتلال وإقامته دولته الفلسطينية المستقلة.

وأضاف أن السلام الحقيقي في المنطقة يبداً بالاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية، ونزع كل الأمور التي من شأنها تصفية القضية الفلسطينية.

#وقفة احتجاجية #صفقة القرن

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