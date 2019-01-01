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6 ألوان للسان.. ماذا تعني؟

السبت 15 يونيو 2019 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
6 ألوان للسان.. ماذا تعني؟


وكالات / سما /

قال جراح الفم والأسنان الألماني البروفيسور بيتر يورين إن لون ‫اللسان يعد بمثابة مرآة الصحة، حيث تنذر التغيرات اللونية الطارئة ‫بالإصابة بأمراض خطيرة.

‫وأوضح البروفيسور يورين أن اللسان الذي يتمتع بالصحة، يكون ‫لونه ورديا فاتحا، مع وجود طبقة نحيلة مائلة إلى اللون الأبيض ناجمة عن بقايا ‫الطعام، في حين تدق التغيرات اللونية التالية ناقوس الخطر:

1- اللون الأبيض، ويرجع إلى الإصابة بنزلة برد أو أمراض الجهاز ‫الهضمي.

2- اللون الأصفر، ويشير إلى الإصابة بعدوى فطرية أو مشكلة بالصفراء ‫أو الكبد.

3- اللون الأحمر، وينذر بالإصابة بأمراض معدية أو يشير إلى نقص فيتامين "بي12" أو ‫وجود مشاكل في الجهاز الهضمي أو الكبد أو القلب.

4- اللون البني، ويدل على أمراض الأمعاء ومشاكل الكلى.

5- اللون الرمادي، ويشير إلى نقص الحديد أو فقر الدم.

6- اللون الأسود، ويشير إلى وجود خلل في فلورا الفم (الكائنات الدقيقة التي تعيش في الفم)، كما قد يكون ‫أحد الآثار الجانبية للمضادات الحيوية.

على أية حال، ينبغي استشارة الطبيب عند ملاحظة أي تغير طارئ على لون ‫اللسان لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء هذا التغير وعلاجه في الوقت ‫المناسب.

#اللسان

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