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عالم صيني يكتشف نوعاً جديداً من العناكب

السبت 15 يونيو 2019 12:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
عالم صيني يكتشف نوعاً جديداً من العناكب


وكالات / سما /

اكتشف العالم الصيني لين جي عنكبوتاً جديد في حديقة نباتية في مقاطعة يوننان بجنوب غربي الصين.

وأطلق لين الباحث المساعد في معهد علم الحيوان التابع للأكاديمية الصينية للعلوم على العنكبوت اسم " بلاتيتوميسوس شيانداو"، وقد نُشرت النتائج التي توصل إليها في مجلة علم الأحياء "زووكيز".

وقال لين: "إنها عناكب جميلة جدا. حجم إناثها يبلغ حوالي ظِفرين كبيرين، في حين أن حجم الذكور أصغر، وعادة ما يكون لديها أنماط حمراء ووردية على الظهر.

واكتشف لين هذا النوع لأول مرة في عام 2017، في حديقة شيشوانغباننا النباتية الاستوائية التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم، لكنه أخطأ في اعتباره نوعا معروفا سابقا يعرف باسم " بلاتيتوميسوس أوكتوماكولاتوس".

وبعد دراسة متأنية ودليل جزيئي، قرر لين وزملاؤه في وقت لاحق أن هذا النوع من العناكب يعتبر جديدا.

#العناكب

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