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خدمات رفح يستقبل نجوم الشمال استعداداً لبلاطة

السبت 15 يونيو 2019 12:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
خدمات رفح يستقبل نجوم الشمال استعداداً لبلاطة


غزة / سما /

يستقبل خدمات رفح عصر اليوم فريق نجوم الشمال في مباراة ودية تجمعهما على ملعب رفح البلدي، في إطار التحضيرات التي يجريها الفريق الرفحي لنهائي كأس فلسطين.

وكان خدمات رفح خسر أمام نجوم غزة في المباراة الودية الأخيرة بهدف مقابل اثنين.

ويسعى إسلام أبو عريضة مدرب خدمات رفح لتصحيح الأخطاء التي عانى منها الفريق في المباراة الماضية، حيث سيمنح فرصة المشاركة للاعبين الذين لم يشاركوا في اللقاء الماضي.

ويقود نادر النجار فريق نجوم الشمال الذي يضم عدد من أبرز اللاعبين مثل أدهم خطاب ويوسف داوود ومحمد الملفوح وعبد الرحيم أبو الطرابيش وناجي الكفارنة وعماد السبع والحارسين أمير الكرد وبلال أبو حمدان، فيما اعتذر الثنائي محمد عبيد ويوسف سالم نظرا لارتباطهما بمباراة فريقهما الهلال في دوري الكرة الشاطئية.

وتعد هذه المباراة الودية الخامسة لخدمات رفح، حيث التقى نجوم غزة ومنتخب جامعة فلسطين ومنتخب الشباب ونجوم الوسطى.

#خدمات رفح

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