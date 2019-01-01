الفدائي يتراجع للمركز 100 في تصنيف الفيفا

رام الله / سما /

تراجع المنتخب الوطني مركزاً واحداً في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، ليتواجد في المركز الـ"100" على الصعيد العالمي في التصنيف الصادر أمس.

وكان المنتخب الوطني تواجد في المركز 99 الشهر الماضي، إلا أن تعادله أمام منتخب قيرغيزستان بهدفين لكل منهما الأسبوع الماضي جعله يتراجع في التصنيف خاصة وأنه لم يخض أي مباراة منذ نهاية مشاركته في كأس آسيا 2019 في يناير الماضي.

وعلى الصعيد الآسيوي حل الفدائي في المركز السابع عشر، خاصة مع تقدم منتخبا عمان ولبنان.

وسيعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على التصنيف الحالي في القرعة الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، حيث سيتواجد الوطني في المستوى الثالث لتصنيف القرعة التي ستقام منتصف يوليو القادم.