بيكهام يستهدف التعاقد مع ماورو إيكاردي

وكالات / سما /

أفادت تقارير صحفية أن النجم الإنجليزي دافيد بيكهام مالك نادي ميامي الأمريكي الذي سيتم تدشينه في عام 2020 قد قدم عرضاً لمهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي ماورو إيكاردي للانتقال إلى الدوري الأمريكي.

وفقًا لوكالة الأنباء الأرجنتينية “تلام” اتصل بيكهام بالمهاجم الأرجنتيني ليقترح عليه فكرة الانضمام إلى فريقه في الدوري الأمريكي الممتاز في عام 2020.

وأبلغ المدرب الجديد لإنتر ميلان أنطونيو كونتي اللاعب الأرجنتيني أنه لن يكون ضمن خططه في الموسم المقبل وذلك بسبب مشاكله الكثيرة وخلافاته مع الإدارة وزملائه في الفريق والتي أدت إلى سحب شارة القيادة منه الموسم الماضي.

وانقلب المشجعون عليه وعلى زوجته ووكيلة أعماله واندا نارا، لكن يبدو أنه يرفض الانتقال إلى أي مكان باستثناء يوفنتوس، لكن من الممكن أن تغريه فكرة اللعب في ميامي.

ويذكر أن ماورو إيكاردي ينتهي عقده مع إنتر ميلان في عام 2021، وتقدر قيمته السوقية وفقاً لموقع “ترونسفيرماركت” بحوالي 80 مليون يورو.