كريستيانو رونالدو يريد خاميس في يوفنتوس

وكالات / سما /

أكد لوثار ماتيوس أسطورة الكرة الألمانية الأسبق أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يرغب في تعاقد نادي يوفنتوس الإيطالي مع زميله السابق في ريال مدريد خاميس رودريجيز.

وتم ربط الكولومبي الدولي بالانتقال إلى نادي نابولي الإيطالي منذ إعلان نادي بايرن ميونخ الألماني عدم تفعيل خيار الشراء في عقده إعارته من نادي ريال مدريد الإسباني.

ومع ذلك ، قال ماتيوس لـصحيفة “آس” الإسبانية: “تحدثت مع خاميس قبل أسبوعين خلال احتفالات بايرن ميونيخ باللقب. أراه في يوفنتوس، إنه قريب جدًا من رونالدو وأخبرني أنه على اتصال به.”

وأضاف: “قال كريستيانو رونالدو إنه سيرحب بقدومه إلى يوفنتوس وأستطيع أن أفهم السبب، خاميس يمكن أن يصنع لرونالدو العديد من الأهداف.”

ولعب الثنائي معاً في ريال مدريد بين عامي 2014 و 2017 ، وفازا بلقب الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا.

ولم يقدم يوفنتوس على أي تحركات في سوق الانتقالات لكن خططهم قد تتضح أكثر مع استكمال التعاقد مع المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري.