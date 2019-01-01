  1. الرئيسية
  2. الرياضة

بوجبا على استعداد للتمرد من أجل زيدان وريال مدريد

السبت 15 يونيو 2019 11:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بوجبا على استعداد للتمرد من أجل زيدان وريال مدريد


وكالات / سما /

فجرت وسائل الإعلام العالمية مفاجأة من العيار الثقيل عندما أكدت أن الفرنسي بول بوجبا مستعد للقيام بأى شيء من أجل الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني واللعب تحت قيادة مواطنه زين الدين زيدان.

وقالت شبكة “ABC” العالمية أن بول بوجبا سوف يفكر بتقديم طلب انتقال إلى إدارة مانشستر يونايتد من أجل الرحيل هذا الصيف إلى ريال مدريد الإسباني.

وأفادت الشبكة الإسبانية أن بوجبا مستعد أيضاً لإعلان تمرده على مانشستر يونايتد وعصيانه حتى الموافقة على رحيله إلى ريال مدريد الإسباني خلا سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت الشبكة الإخبارية العالمية، أن هدف ريال مدريد هو التعاقد مع بول بوجبا خلال الأيام القليلة القادمة وعدم الحاجة إلى الانتظار حتى اليوم الأخير من الميركاتو والدخول في تفاصيل أخرى مع مانشستر يونايتد.

وتابعت أن بول بوجبا وريال مدريد يعلمان أن عقد اللاعب الفرنسي مع مانشستر يونايتد ينتهي في صيف عام 2021، وأن الشياطين الحمر سوف يخشون على رحيله مجاناً وقتها.

#بول بوجبا

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري: يكشف حدثا غير عادي حصل على حدود غزة اليوم

الوسطاء نقلوا رسائل تطمينية للفصائل باستمرار تطبيق التفاهمات وادخال الأمول القطرية

قناة عبرية: ما جرى اليوم لن يقودنا لتصعيد وتكشف عن موعد زيارة العمادي لغزة

معاريف تكشف عن فحوى رسالة ابلغتها حماس لملادينوف خلال لقائهما اليوم

بيان هام بخصوص لجنة التحقيق مع رئيس مجلس قروي دير قديس

القواسمي لـ"سما : ما حدث بالأمس مع الراحل عرفات يحدث اليوم مع الرئيس ابو مازن

جنرال إسرائيلي: هذا الصيف سنصل إلى مواجهة عسكرية وليس علينا انتظار الجانب الآخر

الأخبار الرئيسية

كوخافي ونتنياهو في قاعدة عسكرية إسرائيلية

خطة كوخافي الجديدة لمواجهة حماس.. يريد مئات القتلى يومياً وعدم التنازل مطلقا عن الحرب البرية

هنية وميلادينوف

هنية لميلادينوف : لا نعرف من أطلق الصاروخين و سنحاسبه

هكذا قادت المخابرات المصرية اتصالات مكثفة ومنعت اندلاع مواجهة موسعة

نتنياهو

تقرير : الجيش الاسرائيلي يتجهز لتشديد وتغيير السياسة المتبعة مع قطاع غزة

ليبرمان: سيتم تحويل 30 مليون دولار كرسوم حماية إلى حماس الأسبوع المقبل