بوجبا على استعداد للتمرد من أجل زيدان وريال مدريد

وكالات / سما /

فجرت وسائل الإعلام العالمية مفاجأة من العيار الثقيل عندما أكدت أن الفرنسي بول بوجبا مستعد للقيام بأى شيء من أجل الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني واللعب تحت قيادة مواطنه زين الدين زيدان.

وقالت شبكة “ABC” العالمية أن بول بوجبا سوف يفكر بتقديم طلب انتقال إلى إدارة مانشستر يونايتد من أجل الرحيل هذا الصيف إلى ريال مدريد الإسباني.

وأفادت الشبكة الإسبانية أن بوجبا مستعد أيضاً لإعلان تمرده على مانشستر يونايتد وعصيانه حتى الموافقة على رحيله إلى ريال مدريد الإسباني خلا سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت الشبكة الإخبارية العالمية، أن هدف ريال مدريد هو التعاقد مع بول بوجبا خلال الأيام القليلة القادمة وعدم الحاجة إلى الانتظار حتى اليوم الأخير من الميركاتو والدخول في تفاصيل أخرى مع مانشستر يونايتد.

وتابعت أن بول بوجبا وريال مدريد يعلمان أن عقد اللاعب الفرنسي مع مانشستر يونايتد ينتهي في صيف عام 2021، وأن الشياطين الحمر سوف يخشون على رحيله مجاناً وقتها.